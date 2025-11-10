Pomirenje ili slučajnost? Ana Nikolić bosonoga na pozornici, a uz nju u prvom planu i Rale

Ana Nikolić (47) ponovno je privukla pažnju. Ovaj puta pjevačica se u središtu javnosti našla zbog snimke s jednog od svojih nastupa koja je osvanula društvenim mrežama. Na videu, koji je brzo postao viralan, Ana je u svom prepoznatljivom stilu izula štikle i nastavila pjevati bosonoga, dok je publika reagirala ovacijama i oduševljenim pljeskom. Zanimljiv detalj na snimci je i prisutnost Gorana Ratkovića Raleta (57), Aninog bivšeg, a moguće i sadašnjeg, partnera.

- Hvala dragi moji - napisala je Ana u opisu ispod objave.

Ovoga puta, međutim, čini se da su tenzije barem privremeno zaboravljene. Rale se nije skrivao od kamera, dok je Ana dala sve od sebe na pozornici, na što su i fanovi reagirali brojnim komplimentima.

'Wow, Ana lijepa', 'Bravo Ana', 'Volimmm. Može follow', 'Bravo Ana. Samo naprijed. Možeš ti to Lutko', pisali su joj.

Podsjetimo, prije nekoliko tjedana par je bio u središtu pažnje zbog glasina o tajnom vjenčanju, a zatim i navodnom prekidu nakon burne svađe u hotelu. Rale je naknadno objasnio kako nije bilo fizičkog sukoba i da je riječ o nesporazumu.

