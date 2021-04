Pop diva Jennifer Lopez (51) i legendarni umirovljeni igrač bejzbola Alex Rodriguez (45) potvrdili su glasine o prekidu prije nešto više od tjedan dana. Bili su u vezi od 2017. godine, a 2019. su se zaručili.

- Shvatili smo da smo bolji kao prijatelji i radujemo se tome što ćemo i dalje to ostati. Nastavit ćemo raditi zajedno i podržavati jedno drugo - izjavili su.

Također, Jennifer je demantirala da je za prekid kriva treća osoba.

Ipak, prije nekoliko dana, par je ponovno viđen na večeri u Hotelu Bel Air u Los Angelesu, saznaje Page Six.

- Izgledali su kao da se još uvijek vole i poštuju - izjavio je neimenovani izvor.

Zanimljivo je kako su Jennifer i Alex u isti hotel izašli na svoj prvi spoj 2017. godine.

- Ne znam je li Alex uopće znao da je to spoj. Znala sam da je jako nervozan jer me pitao želim li piće. Rekla sam mu da ne pijem, a njega je zanimalo bi li mi smetalo ako on svejedno popije jedno. Bilo mi je slatko što je toliko uzbuđen - ispričala je pjevačica za Vanity Fair iste godine.

Lopez je upravo završila sa snimanjem svog posljednjeg filma “Shotgun Wedding” u Dominikanskoj Republici, a Rodriguez trenutno pregovara o suvlasništvu NBA-jeve momčadi Minnesota Timberwolves. Povod njihove prijateljske večere zasad je nepoznat, a Alex se već sljedeći dan vratio u Miami zbog 13. rođendana kćerke Elle.

Prošli tjedan krenule su nepotvrđene glasine kako se Jennifer nakon raskida s Alexom ponovno viđa s bivšim suprugom Marcom Anthonyjem (52) s kojim ima dvije kćeri, blizanke Max i Emme.