Pomoć stigla: Goran u Turskoj tetoši Hanu, prima još lijekove

Hana Rodić (21) prije dva dana podvrgnula se estetskoj korekciji grudi, a prvi avion za Istanbul 'hvatao' je i njezin partner Goran Jurenec (39).

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Tko je meni došao - napisala je Hana u opisu videosnimke na kojoj Goran pozira bez majice. Ranije nije mogao doći jer je u Berlinu imao modno snimanje.

Foto: Privatni album

- Malo me boli, ali nije to tako strašno kako svi pričaju, a još sam implantat stavljala ispod mišića, a to više boli! No ja i inače dobro podnosim bol. Jedva čekam da se u potpunosti oporavim, sad se odmaram - priča Rodić za RTL. S obzirom na to da je u bolovima, Goran će joj biti od koristi i pomagati dok se stanje ne vrati u normalu.

Foto: Instagram

- Zasad još primam lijekove, ali dobro se osjećam, samo sam malo natečena. Doktor mi je jako lijepo napravio grudi i jako sam sretna i zadovoljna. Svi su dragi prema meni u bolnici, baš su divni - dodaje.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Hana je nakon operacije objavila video na Instagramu u kojem je otkrila da je sve prošlo u redu.

- Evo dragi moji da vas obavijestim da je operacija prošla super i da sam toliko sretna. Ne boli me puno, najosnovnija bol, koja ipak mora biti jer se stavlja ispod mišića, ali jako sam sretna - objasnila je Hana na društvenoj mreži.