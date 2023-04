Ponižena Melania: Trump više ne spominje njezino ime, a priča se kako uskoro slijedi razvod...

Nakon što je Donald Trump (76) postao prvi predsjednik SAD-a protiv kojeg je podignuta optužnica, njegova supruga Melania Trump (52) je isto tako prvi put viđena s njim na tradicionalnom uskrsnom doručku u Mar-a-Lagu.

Foto: CARLOS BARRIA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Međutim, čini se da to nije bila obveza koju je mogla zaobići pa su se njihovi obožavatelji razočarali kada su shvatili da to nije potvrda zatopljenja međusobnih odnosa. To da odnosi nisu poboljšani govori činjenica da se u nedavnom obraćanju javnosti Trump poimence zahvalio djeci i svim članovima obitelji, a među njima nije bilo ime Melanije Trump.

Foto: CARLOS BARRIA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Čini se kako bivša prva dama SAD-a ne namjerava progovoriti ili stati u obranu supruga obzirom da je šutjela tijekom najvećeg skandala u Trumpovoj karijeri.

- Melania zna sve, poznati su joj svi detalji suprugove porno afere sa Stormy Daniels, zbog čega je ponižena i ljuta, a sad svi čekaju njezin sljedeći korak. Jer znate kako se kaže - pas koji laje, ne grize, ali onaj koji šuti... - govore upućeni u obiteljske prilike u elitnom floridskom ljetovalištu Mar-a-Lago u blizini Palm Beacha, gdje se nalazi Trumpova obiteljska rezidencija u kojoj formalno žive on i Melania sa sinom Barronom, ali u stvarnosti to baš i nije tako.

Foto: AJM/PRESS ASSOCIATION

Prisjetimo se, Trumpu prijeti zatvorska kazna jer je uoči početka svog predsjedničkog mandata porno zvijezdi Stormy Daniels za šutnju o seks skandalu iz 2006. preko svog odvjetnika isplatio 130 tisuća dolara. Prema pravnom tumačenju to se smatra mitom pa u njegovom taboru vladaju velika nervoza i neizvjesnost. A to je samo jedna od 34 točke optužnice na suđenju koje se nastavlja na jesen.

Foto: CARLOS BARRIA

