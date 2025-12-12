Obavijesti

Ponovno će zavladati crvenim tepihom: Beyoncé se vraća na Met Galu nakon čak 10 godina

Ponovno će zavladati crvenim tepihom: Beyoncé se vraća na Met Galu nakon čak 10 godina
Pjevačica se spektakularno vraća na Met Galu 2026. godine, gdje će zajedno s Nicole Kidman, Venus Williams i Annom Wintour predvoditi najglamurozniji modni događaj godine

Vogue je potvrdio da će Beyonce, Nicole Kidman, Venus Williams i Anna Wintour predvoditi Met Galu 2026., koja će se održati 4. svibnja, a glavna tema biti će 'Costume Art'. Ovaj glamurozni povratak posebno je uzbudljiv jer će Beyoncé prvi put nakon 2016. ponovno zakoračiti na slavne stepenice Met muzeja.

New York: Poznati na eventu Met Gala
Foto: Hubert Boesl/DPA

Kraljica popa dosad je na Met Gali sudjelovala sedam puta, a njezine kreacije redovito su bile jedne od najboljih na crvenom tepihu. Nicole Kidman i Venus Williams već su veteranke ovog modnog spektakla, a obje su blistale i na ovogodišnjem 'Superfine' izdanju.

The Met Gala takes place at the Metropolitan Museum of Art in New York City
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

A za 2026. godinu najavljeno je i da će Anthony Vaccarello i Zoë Kravitz voditi Odbor domaćina.

Premiere for the film "The Batman", in New York City
Foto: CAITLIN OCHS/REUTERS

Prema svemu sudeći, očekuje nas jedna od najjačih postava u povijesti Met Gale. Tema 'Costume Art' istraživat će odnos tijela i odjeće kroz različite faze života - od nagog tijela, preko trudnog, do starijeg tijela.

MODNA IKONA Povijesne promjene na Met Gali: Novi glavni donatori, nova tema i kraj ere Anne Wintour
Povijesne promjene na Met Gali: Novi glavni donatori, nova tema i kraj ere Anne Wintour

Veliki financijeri ovog izdanja bit će Jeff Bezos i Lauren Sánchez Bezos, dok će Saint Laurent i Condé Nast također sudjelovati u donacijama. Ovo će ujedno biti i prvo Met Gala izdanje pod uredničkom palicom nove glavne urednice Voguea, Chloe Malle, koja je naslijedila Annu Wintour nakon njezina povlačenja s funkcije koju je držala čak 37 godina.

Foto: Ilustracija - Reuters

