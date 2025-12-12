Pjevačica se spektakularno vraća na Met Galu 2026. godine, gdje će zajedno s Nicole Kidman, Venus Williams i Annom Wintour predvoditi najglamurozniji modni događaj godine
Ponovno će zavladati crvenim tepihom: Beyoncé se vraća na Met Galu nakon čak 10 godina
Vogue je potvrdio da će Beyonce, Nicole Kidman, Venus Williams i Anna Wintour predvoditi Met Galu 2026., koja će se održati 4. svibnja, a glavna tema biti će 'Costume Art'. Ovaj glamurozni povratak posebno je uzbudljiv jer će Beyoncé prvi put nakon 2016. ponovno zakoračiti na slavne stepenice Met muzeja.
Kraljica popa dosad je na Met Gali sudjelovala sedam puta, a njezine kreacije redovito su bile jedne od najboljih na crvenom tepihu. Nicole Kidman i Venus Williams već su veteranke ovog modnog spektakla, a obje su blistale i na ovogodišnjem 'Superfine' izdanju.
A za 2026. godinu najavljeno je i da će Anthony Vaccarello i Zoë Kravitz voditi Odbor domaćina.
Prema svemu sudeći, očekuje nas jedna od najjačih postava u povijesti Met Gale. Tema 'Costume Art' istraživat će odnos tijela i odjeće kroz različite faze života - od nagog tijela, preko trudnog, do starijeg tijela.
Veliki financijeri ovog izdanja bit će Jeff Bezos i Lauren Sánchez Bezos, dok će Saint Laurent i Condé Nast također sudjelovati u donacijama. Ovo će ujedno biti i prvo Met Gala izdanje pod uredničkom palicom nove glavne urednice Voguea, Chloe Malle, koja je naslijedila Annu Wintour nakon njezina povlačenja s funkcije koju je držala čak 37 godina.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+