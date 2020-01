Ponovno skandal u regiji: Folk pjevača udarili bocom u glavu

Nakon skandala s bosansko-hercegovačkim pjevačem Milom Kitićem (68) kad ga je muškarac iz publike povukao i bacio na pod, nastradao je još jedan folk pjevač.

Deni Boneštaj (31) dobio je bocom u glavu u klubu zbog sličnog razloga zbog kojeg je i Mile srušen na pod. Odbio je otpjevati pjesmu koju ga je tražio pijani gost.

- Dok sam nastupao, muškarac mi je prišao i zahtijevao da dođem do njegovog stola. Objasnio sam mu da to tako ne funkcionira. Ispunio bih mu glazbenu želju i otpjevao pjesmu koju traži, ali s pozornice. Kad sam mu to rekao, postao je agresivan, uporan u tome da me odvede do njegovog stola. Kad sam shvatio da će biti samo gore, dao sam mikrofon klavijaturistu i krenuo prema toaletu da bih se sklonio od tog čovjeka i neugodne situacije - ispričao je Deni za Espreso.rs.

Čim je počeo hodati do WC-a, dobio je udarac bocom u potiljak. Kad se okrenuo, ponovno ga je pijani gost udario, ali na drugu stranu.

- Tu imam hematom. Gosti su skočili i maknuli ga od mene, ali on je i dalje divljao i vrijeđao. Počela mi je ići krv i prijatelj mi je stavio maramice na ranu i odvezao me na Hitnu. Tamo su mi zašili ranu, ima 12 šavova - rekao je pjevač, kojemu fanovi putem društvenih mreža šalju poruke podrške.

Deni Boneštaj podnio je prijavu protiv nasilnika iz kluba.

- Mnogim opasnim ljudima sam pjevao i nikad se ništa nije dogodilo. Ovo je strašno i nedopustivo. Zbog ovog moram odgoditi sve nastupe koji su bili dogovoreni i samim time sam na gubitku, a uz to trebam pobijediti strah da se tako nešto više ne dogodi - zaključio je Deni.

