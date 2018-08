Ponovo odgodili: Osma sezona 'Igre prijestolja' ne stiže skoro

Ako ste jedan od mnogobrojnih ljubitelja serije 'Igra prijestolja' koji su se radovali njenom dolasku u travnju naredne godine, čini se da imamo loše vijesti.

Kako je u novom intervjuu izjavio supervizor odjela vizualnih efekata, Joe Bauer, njegov tim tek je sad krenuo s radom na osmoj, finalnoj sezoni. A prema njegovim pričanjima, posla ima za daleko više mjeseci nego samo do travnja.

- Tek sad smo započeli s radom na efektima osme sezone. A radit ćemo na osmoj sezoni do svibnja 2019. godine - rekao je Bauer u intervjuu.

Jedan od razloga zašto bi se moglo čekati do kraja svibnja, ili čak i do lipnja kako bi serija bila puštena u opticaj svakako jest i dodjela nagrada Emmy. Za tu se nagradu uzimaju u obzir samo one serije koje su emitirane prije 31. svibnja tekuće godine. Ako osma sezona dođe poslije tog datuma, jasno je da HBO pokušava još jednom uzeti sve moguće Emmyje koji im dopadnu ruku.

Ne samo to, već je istinski nepotrebno da se HBO ikamo žuri. Kako je već neko vrijeme poznato, u produkciji je i pilot epizoda nove serije iz svijeta 'Igre prijestolja', s kojom će ta produkcijska kuća nastaviti uzimati gotovo sve nagrade koje se pojave blizu njih.

Posljednjih šest epizoda 'Igre prijestolja' gledat ćemo tijekom svibnja ili lipnja 2019. godine.

