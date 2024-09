Popeo se na pozornicu sa Seve u papučama: 'Znaš da si napravio hit kad ona pjeva tu pjesmu...'

Tko još smije u papučama sa Seve na binu?, pitao je svoje pratitelje mladi treper Alen Kozić poznatiji kao Lima Len. On je ovog ljeta predstavio istarski ljetni hit 'Brajde' s Alenom Vitasovićem koji je u dva mjeseca skupio i više od šest milijuna pregleda na YouTubeu.

On je pjesmu izveo na Severininom koncertu u Rogatecu u Sloveniji, a upravo je ta pjesma bila veliki hit u susjednoj zemlji. Čak je i Lima Len na svom TikToku napisao:

- Znaš da si napravio hit kad Severina zapjeva s tobom na svom koncertu.

Ono što je zanimljivo je da je Lima Len na pozornicu stigao u papučama.

Foto: TikTok screenshot

Prije mjesec dana nastala je i slovenska verzija pjesme 'Brajde' koja trenutno broji više od 3,2 milijuna pregleda.

Lima Len je za InMagazin i otkrio kako je nastao pravi istarski ljetni hit s Alenom Vitasovićem.

- Do suradnje s Alenom Vitasovićem je došlo tako što sam dobio ime po njemu, to mi je mama rekla i iz tog razloga sam rekao, moram napraviti pjesmu s Vitasovićem jer moramo preuzeti istarsku scenu, a on je legenda u Istri - rekao je mladi treper.