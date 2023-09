Poplave, požari i smrt zasjenili su glazbu: Ovi festivali užasa su završili na najgori mogući način

Sezona festivala se bliži kraju, a ove ih je godine bilo više nego ikada. Tomorrowland je posjetilo stotine tisuća ljudi, a ista je situacija bila i na ovogodišnjoj Coachelli.

Među posljednjim ovogodišnjim festivalima bio je i Burning Man, slavni festival koji se od 1991. godine održava u pustinji nedaleko od grada Reno u Nevadi. Godinama ovaj festival slovi za jedan od najboljih, a posjećuju ga neki od najbogatijih ljudi na svijetu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ipak, ove godine je Burning Man bio sve samo ne uspješan.

Prvi Burning Man je posjetilo tek 35 ljudi

Burning Man traje devet dana u gradu koji je izgrađen samo za festival, Black Rock Cityju. Ime je festival dobio prema drvenoj skulpturi čovjeka, visoke 12 metara, koju posjetitelji festivala pale svake godine. To je ujedno i glavni događaj samog festivala.

Neki ovaj festival vide kao "vježbanje kreativnosti i izgradnju zajednice", dok drugi kažu - radi se o dobroj izlici za partijanje u pustinji.

Burning Man je započeo 1986. godine, kada su osnivači Larry Harvey i Jerry James organizirali logorsku vatru s prijateljima. Tamo su prvi put zapalili drvenu figuru, a gledalo ih je otprilike 35 ljudi.

Nastavili su to raditi svake godine, sve dok ih 1990. godine nije uhitila policija.

Prve godine festivala u Black Rocku došlo je 350 ljudi, a onda je početkom 2000-ih festival prerastao u nešto više. Tada je na festival stiglo više od 50.000 ljudi koji su bili spremni za višednevnu zabavu.

Za razliku od drugih slavnih festivala, Burning Man nema zakazane nastupe slavnih izvođača niti napravljene pozornice, već funkcionira na prinicipu "poklona". Posjetitelji, koji sebe nazivaju 'Burnersi', mogu piće uzeti bespaltno, ali zauzvrat moraju otpjevati pjesmu, recitirati poeziju...

Ipak, za ulaznicu na Burning Man posjetitelji odvoje dosta novaca, od 575 pa sve do 1500 dolara.

Devet dana zabave pretvorilo se u pravi pakao

Samo 35 ljudi posjetilo je prvi Burning Man, a na ovogodišnjem ih je bilo više od 100 tisuća. Svi su bili spremni i uzbuđeni za zabavu svojih života, ali nitko nije očekivao ono što im se na kraju dogodilo.

Festival je počeo 27. kolovoza, a trebao je trajati do 4. rujna, no jaka kiša je pokvarila planove ljudima u petak. Pijesak se pretvorio u blato, ljudi nisu mogli hodati...

Organizatori su odmah upozorili posjetitelje da čuvaju hranu i vodu te da ne napuštaju kampove. Nisu mogli napustiti festival.

Foto: EVI AIRY/REUTERS

Kiša je nastavila padati, a samo su rijetki mogli napustiti područje. Na TikToku su se širile snimke posjetitelja koji šetaju s vrećama na nogama, a nekima je bilo svejedno pa su šetali i bosi, jer ionako je sve bilo mokro - šatori, odjeća, ukratko, sve što su ponijeli sa sobom uništeno je u vodi i blatu.

Nažalost, život je izgubio i jedan čovjek. Ured šerifa okruga Pershing u sjevernoj Nevadi rekao je da se smrt dogodila 'tijekom kiše'. Detalji još uvijek nisu poznati.

Foto: PAUL REDER/REUTERS

Organizatori ipak nisu odustali od glavne atrakcije, no paljenje velikog drvenog čovjeka odgodili su s nedjelje na ponedjeljak, ukoliko vrijeme to dopusti.

Foto: PAUL REDER/REUTERS

Woodstock je bio simbol mira i prijateljstva

Najavljen kao 'tri dana mira i glazbe', Woodstock iz 1969. godine ispisao je povijest. Festival je započeo 15. kolovoza 1969. godine na jednoj farmi. Zanimljivo je to što je Woodstock dobio ime po istoimenom gradu u kojem se trebao održati, no grad nije imao dovoljan kapacitet za toliki broj posjetitelja.

Festival su tada premjestili 70 kilometara dalje, na farmu Maxa Yasgura koji se bavio proizvodnjom mlijeka. Više od 400 tisuća ljudi posjetilo je prvi Woodstock, koji se i danas opisuje kao proslava mira, ljubavi i zajedništva.

Foto: Handout/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Sve je započelo s organizatorima Michaelom Langom, Johnom Robertsom, Joelom Rosenmanom i Artiejem Kornfeldom. Roberts i Roseman htjeli su investirati svoj novac u nešto, a onda su se pojavili Lang i Kornfeld.

Prvo su raspravljali o ideji za studio u Woodstocku, ali su na kraju došli na ideju o festivalu. Kako bi privukli što veći broj ljudi, angažirali su jedan od najpoznatjih bendova u to vrijeme, Creedence Clearwater Revival. Nešto kasnije su svoje nastupe potvrdili Jimi Hendrix, Santana, The Who, Janis Joplin...

Foto: Handout/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Cijene ulaznica išle su od 18 do 24 dolara, ovisi o danu kada su ih ljudi kupovali, no nakon što su se sve rasprodale, organizatori su primijetili kako su privukli puno veći broj ljudi nego što su planirali. Na kraju je ulaz bio besplatan.

Iako je prvi Woodstock bio relativno miran festival, dvoje je ljudi umrlo. Richard Bieler, koji je tada imao 18 godina se predozirao, a Raymond Mizsak tragično je poginuo u 17. godini nakon što ga je pregazio traktor koji je kupio smeće.

Foto: Handout/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Mirni festival postao je najgori u povijesti čovječanstva

Iako je na prvom Woodstocku bilo preminulih, svakako se i danas smatra jednim od najmirnijih festivala. Organizatori su pokušali ponoviti festival 1994. godine, na 25. godišnjicu.

Festival se održao na farmi od 13. do 15. kolovoza, a posjetilo ga je čak 550 tisuća ljudi. Ulaznice su bile nešto skuplje, ali je svakako bio posjećeniji od prvog. Međutim, nije dobio status legendarnog festivala kakav je bio onaj iz '69.

A zatim su organizatori odlučili napraviti još jedan, 1999. godine. Iako su ga najavili kao tri dana mira, ljubavi i dobre glazbe, Woodstock se pretvorio u katastrofu.

Prvi su put imali sponzore i ulagače, a sve je bilo jako skupo. Karte su se prodavale po 240 dolara, a iako je maksimalni kapacitet bio 250.000 ljudi, u bivšu vojnu bazu, gdje su smjestili festival, došlo je više od 400.000 ljudi.

Prvi problemi pojavili su se upravo zbog mjesta na kojem je festival bio smješten. Izrazito visoke temperature nisu se dobro slagale s betonom pa su se popele i do 50 stupnjeva.

Zbog prenatrpanosti nije bilo dovoljno ni mjesta za šatore i kampere pa su mnogi morali spavati na betonu. Nije bilo dovoljno vode za sve, zahodi i tuševi nisu radili... Sve to je stvorilo nervozu kod posjetitelja, koji na kraju nisu mogli ostati mirni. Uz sve to, cijene na festivalu bile su previsoke za tadašnje vrijeme.

Incidenti su se počeli događati kada je na pozornicu izašao Korn. Ljudi su počeli razbijati sve oko sebe, razvaljivati ograde i napadati jedni druge. Organizatori su pak tvrdili kako sve prolazi u najboljem redu. Međutim, sve je eskaliralo dan nakon, kada je krenuo nastup Limp Bizkita. Tijekom pjesme 'Break Stuff' su posjetitelji 'poludjeli', srušili su glavni toranj, razbili zid kojim je bio ograđen festival...

Situacija se malo smirila nakon njihovog nastupa sve dok na pozornicu nije izašla grupa Red Hot Chilli Peppers. Organizatori su posjetiteljima podijelili svijeće koje su upalili tijekom pjesme 'Under the Bridge'. Tijekom mirnog bdjenja se s pozornice, u daljini, mogao vidjeti prvi požar. Onda i drugi pa i treći, a ubrzo je sve počeo gorjeti. Ljudi su počeli uništavati sve pred sobom, obijali su bankomate, udarali jedni druge, tukli se s policajcima...

Nakon katastrofe koja je značila kraj za Woodstock uslijedile su tužbe. Počelo je istraživanje pet slučajeva silovanja, neki su tvrdili da su svjedočili i grupnom silovanju. Uhićene su bile 44 osobe, liječničkih intervencija je bilo više od 5.000, a poginulo je troje ljudi.

Najveći party ikad koji se nije dogodio

Mladi poduzetnik Billy McFarland je 2017. godine počeo s organiziranjem Fyre Festivala na Bahamima. Festival je pokušao organizirati u samo nekoliko mjeseci. Svakako se najviše fokusirao na marketing, pomoću kojeg je i privukao ogroman broj posjetitelja.

Doveo je brojne slavne zvijezde na Bahame koje su snimile promotivni video za njegov festival. Među njima su se našle i Bella Hadid, Emily Ratajkowski, Alessandra Ambrosio te Kendall Jenner.

Fyre Festival bio je predstavljen kao luksuzno iskustvo, s najboljim pićima, najboljom hranom i smještajem. Dobra promocija privukla je posjetitelje, od kojih su neki svoje ulaznice platili i do 12 tisuća dolara. Festival se rasprodao u samo dva dana.

Međutim, ubrzo su počeli prvi problemi. Jedan od glavnih izvođača trebao je biti Blink-182, koji je otkazao dan prije. Iz benda su tada rekli da im nisu bili osigurani dovoljno dobri uvjeti kako bi imali što bolji nastup. Isti dan su prvi posjetitelji krenuli dolaziti na otok Velika Exuma. Obećani luksuzni smještaj zapravo su bili bijeli, mali šatori, poslagani jedan do drugog. Da stvar bude gora, neki čak nisu uspjeli dobiti šator jer ih nije bilo dovoljno, a i šatori su bili mokri.

Foto: Netflix

Organizatori su posjetitelje preusmjerili na beach party koji zapravo nije bio party. Tada su ih počeli puštati u šatore jer ljudi više nisu htjeli biti na plaži. Kada su svi pohrlili prema smještaju stvorili su se redovi koji su bili nepregledni. Problema su imali i s pristupom vodi, a obećana gurmanska hrana zapravo su bili sendviči sa sirom posluženi u kutijama od stiropora.

Za posjetitelje nije bilo dovoljno ni zahoda, nije bilo signala, a manjkalo je i medicinskog osoblja. Nakon brojnih primjedbi su organizatori otkazali 'festival'.

Foto: Netflix

Posjetitelji su krenuli prema aerodromu kako bi napustili Bahame, ali je na njemu bilo opsadno stanje. Aerodrom je bio zatvoren pa ljudi nisu imali hrane ni pića, a jedna je osoba navodno preminula zbog vrućine i nedostatka vode.