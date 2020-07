Popović Volarić o misterioznoj brineti: Ona je moj davež...

<p>Glumac <strong>Janko Popović Volarić</strong> (39) inače ne voli dijeliti svoj privatni život na društvenim mrežama pa kad to učini, razveseli sve one koji ga prate. Početkom godine objavio je fotografiju s djevojkom<strong> Petrom Švađumović</strong>, a da ima novu partnericu potvrdio je krajem prošle godine kad je objavio prvu zajedničku fotografiju. Ovih se dana pohvalio kako uživaju na moru. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Janko odgovorio na 24 pitanja</strong></p><p>- Fotke s mora - napisao je i dodao kako je Petra njegov davež. Čini se da Janko i Petra obožavaju biti zajedno, a to su primijetili i Jankovi obožavatelji koji su im poručili da su odličan par. </p><p>- Prelijepi ste oboje, želim vam svu sreću ovoga svijeta - komentirala je jedna pratiteljica, a druga se nadovezala: </p><p>- Jako ste slatki. Vi ste jedni ljepotani najdivniji i najbolji. Oduševljena sam vama, obožavam vas i volim najviše. Jankić, pozdrav za tvoju ljepoticu, zračite ljubavlju i dobrotom. Ugađajte jedno drugom.</p><p>Krajem veljače bili su na otoku Krku, gdje su se popeli na 569 metara visok vrh Obzova. Glumac se s Petrom odlučio na alpinistički 'pothvat', a nakon uspona snimili su nekoliko fotografija.</p><p>- Silna hrabrost i odricanje, duga borba i uspon neslućenih razmjera ipak je rezultirao uspjehom ekstremno organizirane i skladne ekspedicije. Osvojen je najviši vrh otoka Krka (569 m). Pozdrav visoko ispod oblaka - napisao je dramatični Janko.</p><p>Glumca i voditelja pratitelji su zatrpali šaljivim čestitkama, ali i komplimentima na račun sklada novopečenog para. Inače, Janko je postao otac vrlo mlad, sa svega 18 godina, i na tu je ulogu najponosniji. Više puta je izjavio kako mu je sin <strong>David</strong> izrastao u poštenog čovjeka, a najvažnije mu je da mnogo razgovaraju, prolaze zajedno kroz važne životne situacije, odlaze u kino i na koncerte.</p>