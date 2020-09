Popović Volarić pozirao s curom: 'Vidi se koliko ste zaljubljeni...'

<p>Glumac <strong>Janko Popović Volarić</strong> (40) inače ne voli dijeliti svoj privatni život na društvenim mrežama pa kad to učini, razveseli sve one koji ga prate.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Da ima novu partnericu potvrdio je krajem prošle godine kad je objavio prvu zajedničku fotografiju s djevojkom<strong> Petrom Švađumović</strong>.<strong> </strong></p><p>Golupčići su sada pozirali u Istri.</p><p>- Jedna zabrinjavajuće sladunjava morska fotka vs. sramotno realistična - napisao je glumac u opis objave.</p><p>Na prvoj fotografiji gledaju u kameru dok im društvo prave dva psa, a na drugoj Janko spava dok Petra stoji iznad njega.</p><p>Komentara nije nedostajalo, a jedna obožavateljica im je poručila: 'Mnogo ste slatki, vidi se koliko se volite i koliko ste zaljubljeni, uživajte'.</p><p>Krajem veljače bili su na otoku Krku, gdje su se popeli na 569 metara visok vrh Obzova. Glumac se s Petrom odlučio na alpinistički 'pothvat', a nakon uspona snimili su nekoliko fotografija.</p><p>- Silna hrabrost i odricanje, duga borba i uspon neslućenih razmjera ipak je rezultirao uspjehom ekstremno organizirane i skladne ekspedicije. Osvojen je najviši vrh otoka Krka (569 m). Pozdrav visoko ispod oblaka - napisao je tada Janko.</p>