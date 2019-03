Popravljao je cipele i asfaltirao ceste da zaradi za tečaj glume

Mnoge djevojke bile su zaljubljene u slavnog Dylana McKaya nakon što su pogledale seriju 'Beverly Hills, 90210'. Bio je neodoljivi zavodnik i mangup koji je mamio uzdahe, a Luke Perry utjelovio je tu ulogu. Glumac je preminuo u ponedjeljak u Los Angelesu u 53. godini od posljedica moždanog udara.

Luke se rodio 11. listopada 1966., a nakon što su mu se roditelji razveli 1972., odgajali su ga majka Ann Bennet i očuh Steve Bennett u mirnoj, ruralnoj zajednici. Odrastao je sa starijim bratom Tomom, mlađom sestrom Amy i polusestrom Emily.

Foto: Twitter

Odnosi s biološkim ocem Coyem nisu bili najbolji. Od malena mu je isticao da mu je uzor zapravo očuh koji je bio građevinski radnik. Nebrojeno puta rekao je kako ga je on učio važnim stvarima u životu.

- Očuh me naučio svim pravim vrijednostima u životu. O biološkome ocu ne volim govoriti i želim da to ostane moja osobna stvar. Ocem smatram Stevea koji me odgajao kao vlastito dijete. Bio mi je podrška u svim situacijama i rado mi je davao savjete o svemu što me zanimalo. Zauvijek ću mu biti zahvalan na tome i želim da to zna - rekao je jednom prilikom Luke.

Foto: Instagram

Kada mu je bilo 14, upisao se u Fredericktown High School. Tamo su ga profesori prozvali velikom sanjalicom i vrlo ambicioznim učenikom.

- Na satovima smo morali gledati kako se krave tele, ali i voziti traktor. Bilo je to odlično razdoblje, iako moram priznati da nije bilo lako pohađati takvu vrstu ruralne škole. No ipak mi je drago jer sam u školi naučio kako izgleda baviti se poljoprivredom i poslovima vezanim uz životinje. Nakon što sam maturirao, otišao sam u Hollywood jer me gluma zanimala još od ranijeg djetinjstva - rekao je Perry.

Foto: Instagram

Kada je došao u Hollywood, nije se odmah 'bacio' na glumu. Radio je razne poslove poput asfaltiranja cesta i popravljanja cipela samo kako bi platio satove glume.

- Morao sam prikupiti novac kako bih mogao upisati satove glume, što sam žarko želio. Nije mi bio problem raditi pa sam se okušao u raznim poslovima, a najbizarniji možda je bio asfaltiranje ceste. Nisam to dugo radio, ali u tom trenutku to je bilo jedino što mi se nudilo i nisam mogao odbiti. Jedno sam vrijeme i konobario, ali i pomagao jednom postolaru - svojedobno je ispričao.

Foto: Instagram

Puno su ga odbijali, a prva uloga mu je bila Ned Bates u televizijskoj drami 'Loving' zbog koje se preselio u New York. Godinu dana poslije dobio je ulogu u sapunici 'Another World'.

- Izvanredno sam se osjećao kad sam doznao da sam primljen. Nakon što vas toliko puta odbiju, na trenutke izgubite samopouzdanje i vjeru u sebe i ono što radite. Imao sam sreće što sam odlučan pa sam izdržao sve dok napokon nisam dobio prvu ulogu. No moram priznati da sam gotovo odustao. Bio je to nezaboravan trenutak i neopisiva sreća što je napokon sve sjelo na svoje mjesto - rekao je Luke, a ubrzo je dobio ulogu popularnog tinejdžera.

Foto: Instagram

Na audiciji za 'Beverly Hills' prijavio se za ulogu Stevea Sandersa, ali ipak je utjelovio Dylana. Producent serije Darren Star bio je oduševljen njegovom pojavom i ubrzo je postao jedan od članova glumačke ekipe.

- Kad je Luke došao na audiciju, pomislio sam: 'To je čovjek koja mi treba.' Nisam nimalo dvojio. Bio sam potpuno siguran da je on idealna osoba za ulogu Dylana McKaya. Nije mu dugo trebalo da utjelovi zločestog dečka, a publika ga je savršeno prihvatila, što smo i očekivali - rekao je Darren.