Popularna grupa promijenila ime jer je povezano s ropstvom: 'Žao nam je jer smo nanijeli bol'

Izraz Antebellum se koristi i za opis kulture američkog juga prije Građanskog rata. Band je osnovan u Nashvilleu 2006., a poznat je po hitovima poput "Need You Now" za koji je dobio Grammy

<p>Country grupa Lady Antebellum u četvrtak je promijenio ime grupe u Lady A i izrazio žaljenje jer je staro ime asociralo na razdoblje robovlasništva u SAD-u. Jedan od najuspješnijih country sastava poručio je u otvorenom pismu da su band prije 14 godina nazvali po arhitektonskom stilu kuće u kojoj su napravili svoje prve fotografije. Antebellum (lat. prije rata) arhitektonski je stil karakterističan za kuće na američkom robovlasničkom jugu prije Građanskog rata 1861. -1865.</p><p>- Međutim, žao nam je i osjećamo se posramljeno što nismo uzeli u obzir asocijacije te riječi koje se odnose na razdoblje prije Građanskog rata, uključujući ropstvo. Iznimno nam je žao zbog prouzročene boli i zbog svakoga tko se osjećao nesigurno, neprimijećeno ili nevažno - kazali su članovi grupe Lady A.</p><p>Izraz Antebellum se koristi i za opis kulture američkog juga prije Građanskog rata. Band osnovan u Nashvilleu 2006., poznat po hitovima poput "Need You Now" za koji je dobio Grammy, pojasnio je da je ime promijenjeno kao odgovor na masovne prosvjede zbog rasizma u SAD-u, potaknute smrću crnca Georgea Floyda.</p><p>Prethodno je HBO Max iz svog programa izbacio kultni film "Prohujalo s vihorom", koji je osvojio 12 Oscara, zbog rasističkog prikaza crnaca. Prosvjednici su iz istih razloga porušili više spomenika generalima Konfederacije, ali i kipove Kristofora Kolumba.</p>