Popularna influencerica Livvy Dunne glumit će u Baywatchu

Olivia “Livvy” Dunne uskoro će se pojaviti na malim ekranima budući daj e potvrđeno je kako će sudjelovati u rebootu legendarne serije Baywatch.

Bivša gimnastičarka sveučilišta LSU, koja je s ekipom osvojila nacionalno prvenstvo, dobila je ulogu Grace, iznimno entuzijastične mlade spasiteljice, a riječ je o ponavljajućoj ulozi u novoj verziji serije, javlja New York Post.

Za 23-godišnju Dunne to će biti prvi ozbiljan glumački angažman, iako je već poznata publici zahvaljujući reklamnoj kampanji za Fanatics Sportsbook u kojoj se redovito pojavljuje.

Foto: Instagram/Livvy Dunne

Popularna influencerica, koju na društvenim mrežama prate milijuni ljudi, već je ranije nagovijestila da bi se mogla okušati u glumi. U razgovoru za magazin People početkom ožujka otkrila je da pohađa satove glume i da u tome jako uživa.

“To je nešto prema čemu sam strastvena već dugo vremena”, rekla je.

“Bila sam zainteresirana za glumu još dok sam bila na LSU-u, ali kad si student-sportaš, sport ti je na prvom mjestu. Fakultet i sport, ali gimnastika je tada bila moj glavni fokus.”

Dodala je kako sada, nakon završetka studija, napokon ima više vremena posvetiti se kreativnim projektima.

“Sada kada sam završila školu, imam više vremena posvetiti se glumi i toj kreativnoj strani”, objasnila je.

Foto: Instagram/Livvy Dunne

Dunne je u vezi s bejzbolskom zvijezdom Paulom Skenesom još od studentskih dana na LSU-u, a početkom tjedna dodatno je potaknula nagađanja o novom projektu.

Na društvenim mrežama napisala je da će propustiti njegov nastup za reprezentaciju SAD-a na utakmici World Baseball Classica jer “cura mora raditi”.

U tom trenutku nije bilo jasno odnosi li se to upravo na angažman u seriji Baywatch.

Foto: Instagram/Livvy Dunne

Glumačka postava nove serije već je prošli tjedan održala prvo zajedničko čitanje scenarija. U rebootu kultne serije iz 90-ih pojavit će se i Stephen Amell, Shay Mitchell, Jessica Belkin, Hassie Harrison, Thaddeus LaGrone, Brooks Nader, Noah Beck i David Chokachi.

Amell će u seriji glumiti sina Mitcha Buchannona, legendarnog lika kojeg je u originalnoj verziji serije utjelovio David Hasselhoff.

Nova verzija Baywatcha trebala bi premijerno biti prikazana na Foxu na jesen, kao dio televizijske sezone 2026./2027. godine.