Svi jedva čekaju da ona uskoči u crveni kupaći kostim! Brooks će glumiti u novom 'Baywatchu'

Američka manekenka i reality zvijezda Brooks Nader, najpoznatija po odvažnim modnim kombinacijama koje redovito pomiču granice i izazivaju burne rasprave, dobila je ulogu koja bi joj mogla obilježiti karijeru. Uskoro će uskočiti u kultni crveni kupaći kostim i postati novo lice dugo iščekivanog reboota serije "Baywatch".

Nader je dobila jednu od glavnih uloga u seriji koja se na mreži Fox očekuje u sezoni 2026./2027. Glumit će Selene, opisanu kao kapetanicu spasilaca na plaži Zuma. Iako je vrhunska profesionalka i izvrsna u svom poslu, njezin pristup spašavanju života potpuno je drugačiji od onog koji primjenjuje kapetan Hobie Buchannon (Stephen Amell), sin legendarnog Mitcha Buchannona iz originalne serije.

Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia

Upravo ta razlika bit će stalni izvor napetosti i otvorenog rivalstva između dvoje glavnih likova. Prema službenom opisu lika, njihov ionako loš odnos dodatno će se pogoršati kada Hobie u svoj tim dovede kćer Charlie koju nikada nije upoznao, a tada postaje jasno da njihovo suparništvo seže mnogo dublje od samog spašavanja života. Snimanje nove serije počinje ovog proljeća na Venice Beachu i u studijima Foxa u Los Angelesu, navodi Hollywood Reporter.

Vijest o angažmanu stigla je tri godine nakon što je Nader krasila naslovnicu prestižnog časopisa Sports Illustrated Swimsuit za 2023. godinu, i to upravo u crvenom jednodijelnom kupaćem kostimu koji neodoljivo podsjeća na uniforme spasilaca iz "Baywatcha".

Foto: Yara Nardi

Sama je priznala kako je dugo priželjkivala ovakvu priliku. Nakon objave vijesti, na svom je Instagramu podijelila fotografiju spomenute naslovnice uz komentar: "Ovo sam manifestirala već neko vrijeme".

Čini se da su i producenti prepoznali ono što su vidjeli i obožavatelji – da joj uloga spasiteljice savršeno pristaje. Nader se već tjednima priprema za fizičke izazove koje uloga nosi. Izvori bliski manekenki otkrili su da "religiozno trenira" snagu s osobnim trenerom kako bi bila potpuno spremna za trčanje pješčanim plažama.