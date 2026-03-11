Prije tri godine Brooks Nader krasila je naslovnicu časopisa Sports Illustrated Swimsuit za koju je pozirala upravo u crvenom jednodijelnom kupaćem kostimu. Sada će ga nositi i na snimanjima serije
Svi jedva čekaju da ona uskoči u crveni kupaći kostim! Brooks će glumiti u novom 'Baywatchu'
Američka manekenka i reality zvijezda Brooks Nader, najpoznatija po odvažnim modnim kombinacijama koje redovito pomiču granice i izazivaju burne rasprave, dobila je ulogu koja bi joj mogla obilježiti karijeru. Uskoro će uskočiti u kultni crveni kupaći kostim i postati novo lice dugo iščekivanog reboota serije "Baywatch".
Nader je dobila jednu od glavnih uloga u seriji koja se na mreži Fox očekuje u sezoni 2026./2027. Glumit će Selene, opisanu kao kapetanicu spasilaca na plaži Zuma. Iako je vrhunska profesionalka i izvrsna u svom poslu, njezin pristup spašavanju života potpuno je drugačiji od onog koji primjenjuje kapetan Hobie Buchannon (Stephen Amell), sin legendarnog Mitcha Buchannona iz originalne serije.
Upravo ta razlika bit će stalni izvor napetosti i otvorenog rivalstva između dvoje glavnih likova. Prema službenom opisu lika, njihov ionako loš odnos dodatno će se pogoršati kada Hobie u svoj tim dovede kćer Charlie koju nikada nije upoznao, a tada postaje jasno da njihovo suparništvo seže mnogo dublje od samog spašavanja života. Snimanje nove serije počinje ovog proljeća na Venice Beachu i u studijima Foxa u Los Angelesu, navodi Hollywood Reporter.
Vijest o angažmanu stigla je tri godine nakon što je Nader krasila naslovnicu prestižnog časopisa Sports Illustrated Swimsuit za 2023. godinu, i to upravo u crvenom jednodijelnom kupaćem kostimu koji neodoljivo podsjeća na uniforme spasilaca iz "Baywatcha".
Sama je priznala kako je dugo priželjkivala ovakvu priliku. Nakon objave vijesti, na svom je Instagramu podijelila fotografiju spomenute naslovnice uz komentar: "Ovo sam manifestirala već neko vrijeme".
Čini se da su i producenti prepoznali ono što su vidjeli i obožavatelji – da joj uloga spasiteljice savršeno pristaje. Nader se već tjednima priprema za fizičke izazove koje uloga nosi. Izvori bliski manekenki otkrili su da "religiozno trenira" snagu s osobnim trenerom kako bi bila potpuno spremna za trčanje pješčanim plažama.
