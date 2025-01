Popularna pjevačica iskreno o obitelji: 'S mamom se ne čujem, odrasla sam uz baku i djeda...'

Milica Pavlović tijekom posljednjih nekoliko godina ostvarila je velike uspjehe na regionalnoj glazbenoj sceni. Vlasnica hitova 'Provereno', 'Mogla sam', 'Praštaj' i drugih, progovorila je o svom odrastanju, a kao svoju najveću podršku i dan danas izdvaja baku i djeda, koji su preminuli.

- Veliki dio svog života i odrastanja provela sam u malom selu Gornji Bunibrod, najponosnija sam na to selo, najponosnija sam na te mještane. Odrasla sam s bakom i djedom, dvoje predivnih ljudi od kojih sam naslijedila sve što danas znam i sve što je dobro u meni. Koliko god sam tužna što ih više nema fizički, toliko sam sretna što sam imala priliku u životu doživjeti tu ljubav i podršku – rekla je Milica.

Rijeka: Pjevačica Milica Pavlović druži se sa novinarima | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Pjevačica je progovorila i o razvodu njezinih roditelja i da nema kontakt s majkom.

- Moji roditelji su se toliko voljeli da su se na kraju jako loše razveli. Nemam kontakt sa svojom majkom, ona je također u Švicarskoj, kao i moj otac. Ne mislim da je ona nešto posebno učinila, jednostavno su se karte tako podijelile. Sve me to ojačalo, naravno da mi nije bilo lako, ali zaista želim biti motivacija. To nije tužna priča, jednostavno čovjek mora boriti se sa svakom situacijom u životu, izvući pouku i, kad padne, ići dalje. Opet ponavljam, dvoje najdivnijih ljudi odgojilo me, i da opet mogu birati, izabrala bih isto, jer vjerujem da Bog uvijek ima neki plan za nas i daje nam teret koji možemo podnijeti, iz kojeg možemo učiti i ići dalje - ispričala je Pavlović u "Lazarovom podcastu".

Pavlović će 15. ožujka održati koncert u riječkoj Dvorani Zamet (ranije odgođen radi novosadske tragedije), a kvarnerski grad za nju je od posebnog značaja, otkrila je to krajem prošle godine za 24sata.

- Od kad znam za sebe slušam o Rijeci i svaki put kad bih nastupala ovdje odlazila bih doma punoga srca. Tetka je ovdje živjela 10 godina, radila je u dječjoj bolnici i mislim da će za nju, ali i mene, taj koncert biti posebno emotivan. Možda nikad ne bi ni napustila Rijeku da nije upoznala tetka i sad s njim živi u Beogradu. Znam da su ljudi ovdje jako srdačni, grad je pun studenata koji su mi doslovno znali prilaziti i pričati: 'Imam sutra ispit, ali sam došao na nastup, ako prođem pisat ću ti'. Eto, zato mi je želja bila da moj drugi koncert bude u ovakvom gradu, gdje je moja tetka provela dobar dio života - rekla nam je.

Milica Pavlović održala koncert u Areni Zagreb | Foto: Neva Zganec/PIXSELL