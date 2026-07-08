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Popularni Harry Styles postavio je novi Guinnessov rekord!

Piše Maša Mai Čigir,
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Popularni Harry Styles postavio je novi Guinnessov rekord!
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Foto: ADAM VAUGHAN
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Britanski glazbenik ušao je u Guinnessovu knjigu rekorda nakon što je održao 12 uzastopnih koncerata na londonskom Wembleyju

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Britanski pjevač Harry Styles upisao se u Guinnessovu knjigu rekorda nakon što je održao čak 12 uzastopnih koncerata na londonskom stadionu Wembley, čime je postao prvi izvođač kojem je to pošlo za rukom te time srušio prethodni rekord koji je držala grupa Coldplay.

The Brit Awards 2026 - Show
Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Riječ je o dijelu turneje 'Together, Together', tijekom koje je britanski glazbenik u lipnju i srpnju nastupao pred desecima tisuća obožavatelja svake večeri. 'Guinness World Records' potvrdio je da je riječ o najdužoj koncertnoj rezidenciji jednog izvođača na Wembleyju u okviru jednog niza nastupa. Spomenuti Coldplay do sada je držao rekord s deset uzastopnih koncerata, a Harry je svoj novi rekord učvrstio s dva nastupa više.

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Prvotni plan uključivao je samo šest koncerata u Londonu, ali zbog velike potražnje udvostručen je broj nastupa. Svaka večer bila je rasprodana, a publika je pristizala iz cijelog svijeta. Emocije su bile posebno izražene na posljednjem koncertu, a Harry je zahvalio obožavateljima i osvrnuo se na put koji je prešao, od natjecanja u showu 'The X Factor' i grupe One Direction pa sve do nastupa na jednom od najpoznatijih stadiona na svijetu.

- Ne bih bio ovdje da nije bilo četvorice mojih prijatelja koji su bili veliki dio ovog putovanja. Želim zahvaliti Niallu, Louisu, Zaynu i mom dragom prijatelju Liamu, na ovim večerima i svemu što sam naučio u to vrijeme, prijateljstvu, na svemu... Ništa od ovoga ne bi bilo moguće. Ne bih bio ovdje bez vas. Hvala vam puno - rekao je Harry na koncertu kako prenosi Forbes

FILE PHOTO: BRIT Awards, in Manchester
Foto: TEMILADE ADELAJA/REUTERS

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