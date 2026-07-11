Obavijesti

Show

Komentari 0
DVOSTRUKO SLAVLJE

Poput Petra Sučića: Španjolac nakon gola protiv Belgije otkrio prekrasnu vijest u svojoj obitelji

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Poput Petra Sučića: Španjolac nakon gola protiv Belgije otkrio prekrasnu vijest u svojoj obitelji
Foto: /NEWSCOM
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Fabián Ruiz (29) proslavio je gol na utakmici protiv Belgije poput našeg Petra Sučića, i tako otkrio da sa svojom suprugom Rosom Pereirom očekuje prvo dijete sa samozatajnom suprugom Rosom Pereirom

Admiral

Fabián Ruiz (29) proslavio je gol na utakmici protiv Belgije poput našeg Petra Sučića, i tako otkrio da sa svojom suprugom Rosom Pereirom očekuje prvo dijete. Nakon gola, španjolski reprezentativac uzeo je loptu, stavio ju pod dres, a palac desne ruke u usta, objavivši tako svijetu da će postati otac. Rosa Pereira i Fabián Ruiz zajedno su već nekoliko godina, a vjenčali su se 2025. Iako je Ruiz jedno od najslavnijih imena španjolskog nogometa, njegova supruga rijetko se pojavljuje u javnosti. 


Na isti način, sretnu vijest u svojoj obitelji, objavio je i naš reprezentativac Petar Sučić na utakmici protiv Gane. Sučić i supruga Matea Rak također čekaju prvo dijete. Vjenčali su se početkom godine, a odabranica nogometaševog srca nije dio javne scene i kloni se očiju javnosti. 

Foto: Sanjin Strukić/Pixsell
Foto: Instagram
ZAGONETNA PORUKA FOTO Koga ljubi Petar Sučić? Na zimu imali bajkovito vjenčanje, sad potvrdio: 'Stiže nam beba!'
FOTO Koga ljubi Petar Sučić? Na zimu imali bajkovito vjenčanje, sad potvrdio: 'Stiže nam beba!'

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
150 FOTKI ULTRE Party ludilo. Goli partijaneri zabavljali se cijelu noć. Pogledajte scene
MEGAGALERIJA

150 FOTKI ULTRE Party ludilo. Goli partijaneri zabavljali se cijelu noć. Pogledajte scene

SPLIT U petak je počelo 12. izdanje najvećeg europskog festivala elektroničke glazbe. Splitom su zavladali partijaneri koje su rasplesali jedni od najvećih svjetskih DJ imena. Evo kako je to izgledalo prve noći
FOTO Što vozi najseksi ZET-ovka kad ne vozi tramvaj?
KAD SIĐE S TRAČNICA...

FOTO Što vozi najseksi ZET-ovka kad ne vozi tramvaj?

Prije tri godine cijeli je Zagreb pričao o njoj. Jedan TikTok bio je dovoljan da Iva Ćavarović, nekad Pandžić, postane najpoznatija i najzgodnija vozačica tramvaja u Hrvatskoj. Popularnost je otišla toliko daleko da su neki putnici namjerno čekali baš njezin tramvaj, samo kako bi ih Iva malo provozala kroz grad
FOTO Ultra je krenula žestoko! Neki stigli u krznu na 26°C, a drugi bez hlačica i gaćica...
LUDI OUTFITI

FOTO Ultra je krenula žestoko! Neki stigli u krznu na 26°C, a drugi bez hlačica i gaćica...

Prva večer Ultre tek je krenula, a Park mladeži već je 'eksplodirao' od modnih kombinacija koje čekaju cijelu godinu da ugledaju svjetlo dana. Napuhani jednorog, krznene navlake za noge usred srpnja, zastave iz svih krajeva svijeta, šljokice od glave do pete, leopard uzorak koji je prekrivao tek ono najnužnije... Jedni su došli plesati do jutra, drugi pokazati outfit koji su planirali mjesecima, a treći spojiti oboje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026