Poput Petra Sučića: Španjolac nakon gola protiv Belgije otkrio prekrasnu vijest u svojoj obitelji

Fabián Ruiz (29) proslavio je gol na utakmici protiv Belgije poput našeg Petra Sučića, i tako otkrio da sa svojom suprugom Rosom Pereirom očekuje prvo dijete. Nakon gola, španjolski reprezentativac uzeo je loptu, stavio ju pod dres, a palac desne ruke u usta, objavivši tako svijetu da će postati otac. Rosa Pereira i Fabián Ruiz zajedno su već nekoliko godina, a vjenčali su se 2025. Iako je Ruiz jedno od najslavnijih imena španjolskog nogometa, njegova supruga rijetko se pojavljuje u javnosti.



Na isti način, sretnu vijest u svojoj obitelji, objavio je i naš reprezentativac Petar Sučić na utakmici protiv Gane. Sučić i supruga Matea Rak također čekaju prvo dijete. Vjenčali su se početkom godine, a odabranica nogometaševog srca nije dio javne scene i kloni se očiju javnosti.

Foto: Sanjin Strukić/Pixsell