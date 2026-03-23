TJEDAN PORINA

Porin se vraća u Split: Počinju Dani glazbe, dodjela prestižnih nagrada u petak na Gripama

33. Porin Svečano proglašenje nominacija | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Središnji događaj tjedna u petak, 27. ožujka donosi svečanu dodjelu 33. glazbene nagrade Porin u dvorani Gripe. Večer započinje predprijenosom u 17 sati

Pred nama je 33. dodjela Glazbene nagrade Porin koja će se u petak, 27. ožujka održati u splitskoj Dvorani Gripe. Uoči dodjele na konferenciji za medije, koja se održala u ponedjeljak 23. ožujka u Galeriji Meštrović, službeno su otvoreni Dani Porina. Grad domaćin ponovno će nekoliko dana živjeti u znaku glazbe, okupljajući izvođače, autore, producente i publiku iz cijele Hrvatske.

Davor Drezga, izvršni direktor nagrade Porin, istaknuo je važnost Splita kao domaćina te je najavio Dane Porina i predstavio detaljni program. Osim toga, zahvalio je Gradu Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji te TZ Grada Splita i TZ Splitsko-dalmatinske županije, kao ovogodišnjim domaćinima. Tomislav Mrduljaš, producent nagrade Porin, komentirao je povratak Porina u Split te da je to grad glazbene struke. Alijana Vukšić, direktorica TZ Grada Splita, naglasila je važnost održavanja Porina kao turističke manifestacije u Splitu, a pogotovo jer se događa u predsezoni.

Ivana Vladović, direktorica TZ Splitsko-dalmatinske županije, istaknula je zadovoljstvo dolaskom Porina u Splitsko-dalmatinsku županiju te je najavila Dalmatinsku marendu koja će se održati u četvrtak u 11 sati u crkvici sv. Luke. Ivo Bilić, zamjenik gradonačelnika Grada Splita, kazao je da je ovo početak duže suradnje Grada Splita i Porina te je pozvao sve da se pridruže Danima Porina tijekom cijelog tjedna koji je pred nama.

- Drago mi je da smo se uspjeli dogovoriti s organizacijom nagrade Porin da se vrati u Split. Vraćamo kulturu u Grad Split, a Porin je najznačajnija glazbena nagrada i vjerujemo da ćemo svi uživati na dodjeli 27. ožujka u dvorani Gripe - istaknuo je Tomislav Šuta, gradonačelnik Grada Splita.

Nakon današnje konferencije za medije, Dani Porina nastavljaju se u večernjim satima kada se program seli u središte grada gdje će u Foto klubu Split biti otvorena izložba koncertne fotografije, posvećena energiji i atmosferi nastupa uživo. 

33. Porin Svečano proglašenje nominacija | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Utorak, 24. ožujka, drugi dan Dana Porina donosi programe posvećene razvoju domaće glazbene scene i razgovorima o pjesmama koje obilježavaju generacije. Projekt AJMO!, koji predstavlja We Move Music Croatia, bit će predstavljen u Caffe baru Basket, dok večer donosi panel-raspravu Platforme PRiča pod nazivom Pjesma koja me promijenila. U razgovoru će sudjelovati Matija Cvek, Saša Antić, Tomislav Mrduljaš i Iva Ivković Ivanišević, uz moderiranje Antonije Blaće, a kroz osobne priče govorit će o pjesmama koje su ostavile snažan trag u njihovim životima i karijerama.

Srijeda, 25. ožujka, treći dan programa donosi raznovrsna događanja koja povezuju film, razgovore s autorima i glazbene nastupe. U Caffe baru Limun održat će se projekcija filma „A Porina dobiva: Oliver Dragojević“ u suradnji s Festivalom mediteranskog filma Split. U restoranu Zrno soli bit će dodijeljena nagrada Porin za životno djelo (posthumno) obitelji Krste Jurasa. U sklopu večeri, a u organizaciji HDS ZAMP-a održat će se i razgovor „Ćakula sa splitskim autorima“, u kojem sudjeluju Ivo Jagnjić, Pero Kozomara i Tomislav Mrduljaš. Njihove pjesme izvest će TransAkustik. Večer donosi i korizmeni koncert Gradskog zbora Brodosplit u crkvi i samostanu Gospe od Pojišana, dok će se na Obrovu održati koncert Teo Aničića u sklopu programa Porin prelude na Obrovu.

U četvrtak, 26. ožujka se program nastavlja uz susrete i koncerte koji povezuju glazbenike i publiku. Dan započinje događanjem Porin na dalmatinskoj marendi u crkvi svetog Luke, u organizaciji Splitsko-dalmatinske županije. U podne će Croatia Records u hotelu Dioklecijan predstaviti albume Vlatka Stefanovskog, ovogodišnjeg dobitnika Porin Special Merit nagrade, dok će večer biti posvećena koncertu ovog proslavljenog gitarista u Koncertnoj dvorani Ive Tijardovića u organizaciji Hrvatskog doma Split. Program dana zaključuje Porin prelude na Obrovu, gdje će Toni Starešinić održati vinyl warm-up.

Središnji događaj tjedna u petak, 27. ožujka donosi svečanu dodjelu 33. glazbene nagrade Porin u dvorani Gripe. Večer započinje predprijenosom u 17 sati, nastavlja se službenim red carpetom u 19 sati na kojem će se okupiti izvođači, autori i uzvanici, a potom slijedi dodjela najvažnije hrvatske glazbene nagrade. 

U subotu, 28. ožujka, program Dana Porina zaključuje se koncertnim večerima koje nastavljaju slaviti domaću glazbu. U organizaciji Hrvatskog doma Split koncert će održati ManGroove, dok će se u studiju Underground Control održati koncert ELEVEN, kojim se zatvara tjedan glazbenih susreta u Splitu.

Split se i ove godine potvrđuje kao idealan domaćin Porina – grad koji se, zajedno sa Splitsko-dalmatinskom županijom te turističkim zajednicama grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije, već više puta pokazao kao izvrsna pozornica za ovu glazbenu manifestaciju. Njihovo iskustvo, infrastruktura i bogata tradicija kulturnih događanja jamče vrhunsko domaćinstvo, uz podršku Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.

FOTO Ovo je prva dama Slovenije: Često je pozirala u tangicama, a bila je i misica
TINA GABER

FOTO Ovo je prva dama Slovenije: Često je pozirala u tangicama, a bila je i misica

Prije nego što je postala influencerica i aktivistica, Tina je kao 21-godišnja studentica sociologije osvojila titulu 'Miss Hawaiian Tropic' Slovenije 2008. Trenutno karijeru gradi na društvenim mrežama.
FOTO Sjećate li se legendarne Nevenke iz 'Ljubav je na selu'? Pogledajte kako sada izgleda
BISTE LI JE PREPOZNALI?

FOTO Sjećate li se legendarne Nevenke iz 'Ljubav je na selu'? Pogledajte kako sada izgleda

Nevenka Petričević (49), javnosti poznatija kao Bekavac, i dalje je jedno od najprepoznatljivijih lica RTL-ova showa 'Ljubav je na selu'. Osebujna Neve gledatelje je svakodnevno oduševljavala svojim životnim stavovima i izjavama, a njezin turbulentan odnos s farmerom Žigom prepričava se i danas
Evo što će biti u ponedjeljak u vašim omiljenim sapunicama
DNEVNI PREGLED

Evo što će biti u ponedjeljak u vašim omiljenim sapunicama

Doznajte što vas očekuje ovog ponedjeljka 23. ožujka u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Sherlock i Watson', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...

