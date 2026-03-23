Porin se vraća u Split: Počinju Dani glazbe, dodjela prestižnih nagrada u petak na Gripama

Pred nama je 33. dodjela Glazbene nagrade Porin koja će se u petak, 27. ožujka održati u splitskoj Dvorani Gripe. Uoči dodjele na konferenciji za medije, koja se održala u ponedjeljak 23. ožujka u Galeriji Meštrović, službeno su otvoreni Dani Porina. Grad domaćin ponovno će nekoliko dana živjeti u znaku glazbe, okupljajući izvođače, autore, producente i publiku iz cijele Hrvatske.

Davor Drezga, izvršni direktor nagrade Porin, istaknuo je važnost Splita kao domaćina te je najavio Dane Porina i predstavio detaljni program. Osim toga, zahvalio je Gradu Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji te TZ Grada Splita i TZ Splitsko-dalmatinske županije, kao ovogodišnjim domaćinima. Tomislav Mrduljaš, producent nagrade Porin, komentirao je povratak Porina u Split te da je to grad glazbene struke. Alijana Vukšić, direktorica TZ Grada Splita, naglasila je važnost održavanja Porina kao turističke manifestacije u Splitu, a pogotovo jer se događa u predsezoni.

Ivana Vladović, direktorica TZ Splitsko-dalmatinske županije, istaknula je zadovoljstvo dolaskom Porina u Splitsko-dalmatinsku županiju te je najavila Dalmatinsku marendu koja će se održati u četvrtak u 11 sati u crkvici sv. Luke. Ivo Bilić, zamjenik gradonačelnika Grada Splita, kazao je da je ovo početak duže suradnje Grada Splita i Porina te je pozvao sve da se pridruže Danima Porina tijekom cijelog tjedna koji je pred nama.

- Drago mi je da smo se uspjeli dogovoriti s organizacijom nagrade Porin da se vrati u Split. Vraćamo kulturu u Grad Split, a Porin je najznačajnija glazbena nagrada i vjerujemo da ćemo svi uživati na dodjeli 27. ožujka u dvorani Gripe - istaknuo je Tomislav Šuta, gradonačelnik Grada Splita.

Nakon današnje konferencije za medije, Dani Porina nastavljaju se u večernjim satima kada se program seli u središte grada gdje će u Foto klubu Split biti otvorena izložba koncertne fotografije, posvećena energiji i atmosferi nastupa uživo.

Utorak, 24. ožujka, drugi dan Dana Porina donosi programe posvećene razvoju domaće glazbene scene i razgovorima o pjesmama koje obilježavaju generacije. Projekt AJMO!, koji predstavlja We Move Music Croatia, bit će predstavljen u Caffe baru Basket, dok večer donosi panel-raspravu Platforme PRiča pod nazivom Pjesma koja me promijenila. U razgovoru će sudjelovati Matija Cvek, Saša Antić, Tomislav Mrduljaš i Iva Ivković Ivanišević, uz moderiranje Antonije Blaće, a kroz osobne priče govorit će o pjesmama koje su ostavile snažan trag u njihovim životima i karijerama.

Srijeda, 25. ožujka, treći dan programa donosi raznovrsna događanja koja povezuju film, razgovore s autorima i glazbene nastupe. U Caffe baru Limun održat će se projekcija filma „A Porina dobiva: Oliver Dragojević“ u suradnji s Festivalom mediteranskog filma Split. U restoranu Zrno soli bit će dodijeljena nagrada Porin za životno djelo (posthumno) obitelji Krste Jurasa. U sklopu večeri, a u organizaciji HDS ZAMP-a održat će se i razgovor „Ćakula sa splitskim autorima“, u kojem sudjeluju Ivo Jagnjić, Pero Kozomara i Tomislav Mrduljaš. Njihove pjesme izvest će TransAkustik. Večer donosi i korizmeni koncert Gradskog zbora Brodosplit u crkvi i samostanu Gospe od Pojišana, dok će se na Obrovu održati koncert Teo Aničića u sklopu programa Porin prelude na Obrovu.

U četvrtak, 26. ožujka se program nastavlja uz susrete i koncerte koji povezuju glazbenike i publiku. Dan započinje događanjem Porin na dalmatinskoj marendi u crkvi svetog Luke, u organizaciji Splitsko-dalmatinske županije. U podne će Croatia Records u hotelu Dioklecijan predstaviti albume Vlatka Stefanovskog, ovogodišnjeg dobitnika Porin Special Merit nagrade, dok će večer biti posvećena koncertu ovog proslavljenog gitarista u Koncertnoj dvorani Ive Tijardovića u organizaciji Hrvatskog doma Split. Program dana zaključuje Porin prelude na Obrovu, gdje će Toni Starešinić održati vinyl warm-up.

Središnji događaj tjedna u petak, 27. ožujka donosi svečanu dodjelu 33. glazbene nagrade Porin u dvorani Gripe. Večer započinje predprijenosom u 17 sati, nastavlja se službenim red carpetom u 19 sati na kojem će se okupiti izvođači, autori i uzvanici, a potom slijedi dodjela najvažnije hrvatske glazbene nagrade.

U subotu, 28. ožujka, program Dana Porina zaključuje se koncertnim večerima koje nastavljaju slaviti domaću glazbu. U organizaciji Hrvatskog doma Split koncert će održati ManGroove, dok će se u studiju Underground Control održati koncert ELEVEN, kojim se zatvara tjedan glazbenih susreta u Splitu.

Split se i ove godine potvrđuje kao idealan domaćin Porina – grad koji se, zajedno sa Splitsko-dalmatinskom županijom te turističkim zajednicama grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije, već više puta pokazao kao izvrsna pozornica za ovu glazbenu manifestaciju. Njihovo iskustvo, infrastruktura i bogata tradicija kulturnih događanja jamče vrhunsko domaćinstvo, uz podršku Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.