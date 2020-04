'Jako mu smrde noge, seks za 400 kn, veličina mi nije bitna...'

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Lidija se žalila da Alenu smrde noge pa ga vrijeđala: Manijak si

Kontroverzni show 'Brak na prvu' prikazuje se više od mjesec dana, a kandidati ovog realityja gledatelje su 'počastili' hrpom urnebesnih izjava. U nastavku izdvajamo neke od njih...

'Smrde mu noge, a iz očiju perverzija izbija'

Lidija i Alen napustili su show, a njih dvoje su par koji je turbulentnim odnosom i svađama svakako obilježio sezonu.

- Gledali smo televiziju, a onda sam ja zbrisala spavati kad se Alen izuo, ako smijem to reći. Znam da to nije okej i ne znam ni sama zašto mu to nisam rekla, ali stvarno mu noge jako smrde. Užas, Bože sačuvaj - prokomentirala je Lidija Alenu iza leđa.

- Mogla si pored mene bezbrižno hodati gola, ja te ne bih ni pogledao, a ne da te ne bih 'povalio' nasred dnevnog boravka ili sobe - rekao je Alen jednom prilikom, dok je Lidija kolutala očima.

- Kad tebe vidim, mislim da se neću seksati dvije godine. Libido mi odmah padne - poručila je Lidija mužu.

- Vulgaran si, seksualni manijak, perverznjak i energetski vampir - nije štedjela supruga.

- Ja se tebe bojim dan danas kad vidim taj tvoj luđački pogled. Iz očiju ti perverzija izbija - još je jedna u nizu njezinih izjava.

'Seks mogu imati i za 400 kuna'

Luka i Nadia se manje svađaju u odnosu na prethodni par, a on je imao više urnebesnih trenutaka. Par je jednom išao na jahanje, što je Nadiji bilo prvi put.

- Kakav ti je osjećaj imati tako veliku stvar između nogu? - pitao je Luka suprugu, na što se ona nasmijala.

Ranije je u opisivanju zašto mu se Nadia sviđa počeo pričati o seksu, što je zbunilo druge kandidate.

- Seks je stvar koju možeš imati za 400 kuna, ali s nekim trebaš i pričati i nakon toga - rekao je Luka.

'Adama ne bih primijetila vani'

Nikolina i Adam su se više puta našli u središtu pozornosti. Gledatelji su njoj zamjerili što je hladna prema njemu, a jednom ga je spustila pohvalivši drugog kandidata Luku.

- Lagala bih kad bih rekla da nije privlačan muškarac, tip je muškarca kojeg bih možda primijetila vani, dok Adama ne bih - ispričala je svojedobno.

Ništa manje skandalozna nije ni Nikolinina kuma Silvija.

- Mene da su ostavili s Adamom, razvila bi se definitivno kemija - priznala je.

'Sa šest godina sam gledao prvi film, pornjavu'

I taman kad su gledatelji pomislili kako su sve čuli od Alena, on ih je još jednom uspio iznenaditi. Lidiji je otkrio kako nije bio u kinu od 1996., a zatim je šokirao suprugu priznanjem što bi volio pogledati na velikom platnu.

- Pogledao bih... Nisam dugo gledao pornjave nekakve... Volio bih se vratiti u djetinjstvo kad sam sa šest godina pogledao moj prvi film. To je bio 'Šest Šveđanki s benzinske pumpe' i to je bila pornjava. Tako da bih se vrlo rado vratio u djetinjstvo i ponovno pogledao dobru pornjavu - kazao je.

'Veličina nije bitna. Ne znam ja koliko je dva, tri, 15 centimetara'

Osim što voli pornjavu, Alenu nisu strani ni perverzni razgovori pa je suprugu pitao koliko joj je bitna veličina, odnosno je li joj važno da je muškarac obdaren.

- Ne znam kako da ti objasnim koliko mi je bitna veličina. Dosad u životu sa svim svojim partnerima s kojima sam bila, bila sam zadovoljna. Ne mogu ti reći kad ja ne znam koliko je dva, tri, 15 centimetara. Meni je bitno da je meni dobro - odgovorila mu je Lidija.

