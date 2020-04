Nikolina je suzdržavala suze zbog Adama: 'Osjećam se loše'

U eksperimentu 'Brak na prvu' došao je red i na posljednju ceremoniju. Pet parova je pred ekspertima Itom Štefanek i Borisom Blažinićem reklo što ih sve muči i kako napreduju brakovi, a sve to rezultiralo je suzama i 'teškim' riječima.

Foto: RTL

Nikolina Tutić (31) i Adam Kromer (33) pred eksperte su sjeli vrlo opušteno jer je iza njih tjedan u kojem su se odlično slagali, no ispada da je to mislila samo Nikolina. Naime, njezin je suprug rekao da mu je dosta njezinog odbijanja i da pred svima kaže ono što njemu govori, da joj nije potreban. Nikolinu je to iznenadilo jer je mislila da je sve u redu.

Foto: RTL

- Osjećam se loše jer smatra je on perfekcionist, a ne kreće od sebe, da bi možda sebe morao malo promijeniti. Uvijek krivnju svaljuje na mene. Sorry, ali kažem ti istinu - rekla je Nikolina sa suzama u očima.

Foto: RTL

- Uopće ne gledaš kako je meni - rekla je, ponesena emocijama i dodala 'Rekla bih da skriva sebe, a mene stavlja u prvi plan'.

POGLEDAJTE VIDEO: