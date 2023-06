Pornoglumica Jenna Jameson se udala za ženu: S muškarcima sam bila samo iz jednog razloga

Bivša pornoglumica Jenna Jameson (49) vjenčala se sa svojom djevojkom Jessi Lawless u Las Vegasu.

Par se vjenčao u svibnju, a ekskluzivne fotografije prodao je magazinu People. Jenna je na društvenim mrežama promijenila prezime u Jameson Lawless.

- Vjenčale smo se! Jako te volim, Jessi Lawless - napisala je Jenna uz fotografiju s vjenčanja.

- Pronašla sam osobu s kojom sam doista uvijek trebala biti. Razmišljala sam o tome zašto sam izlazila s muškarcima ili se udavala za njih. Sebično je i loše to reći, ali mislim da su moja pokretačka snaga bila djeca. A sad kad sam se stvarno pronašla, jednostavno prihvaćam sve što osjećam u sebi i ne guram sve u vodu - iskreno je priznala u intervjuu Jenna.

Foto: AJM/PRESS ASSOCIATION

Jenna iza sebe ima dva braka, ali s muškarcima. Prvi je trajao od 1996. do 2001. godine s pornoglumcem Bradom Armstrongom, a drugi od 2003. do 2007. također s pornoglumcem Jayom Grdinom koji je porijeklom Hrvat. Blizance je dobila s bivšim partnerom, UFC borcem Titom Ortizom, a kćer Batel Lu rodila je 2017. godine. Otac je njen bivši zaručnik Lior Bitton.

Foto: WAHS

On joj je bio najveća podrška nakon što je otkrila da boluje od Guillain-Barreovog sindroma, rijetkog neurološkog poremećaja kod kojeg imunološki sustav oštećuje živce, što može dovesti do mišićne utrnulosti pa i do paralize. Jenna jedno vrijeme nije mogla hodati, a zbog nakupljenih kilograma je morala krenuti i na dijetu. Lice je izobličila brojnim operacijama.

Jenna je poznata po biznisu za odrasle u koji je ušla 1993. i počela zarađivati ozbiljan novac. Prije ulaska u 18+ industriju, radila je kao striptizeta. Radila je i kao 'WebCam' model te zaradila milijune dolara u svojoj karijeri, dok joj životni put nije bio nimalo lak.

Sa 16 je bila žrtva grupnog silovanja, a tvrdi i da ju je silovao ujak bivšeg dečka, tattoo majstora Jacka, zbog kojeg je počela snimati filmove za odrasle nakon što ju je prevario. Jenna je dugo bila ovisna o alkoholu i drogama pa se njen obožavatelji nadaju kako su pred njom sada samo lijepe stvari.