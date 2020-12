U večerašnjoj emisiji showa 'Farma More i Maslina' doznat ćemo koga porota smatra najslabijom karikom koja će se prva boriti u predfinalnom dvoboju. Finalisti nikako ne mogu naslutiti tko bi to mogao biti, no strah se uvukao među njih te svatko pretpostavlja da bi upravo on ili ona mogao biti izabran.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Moguće je da ja budem izabran za prvog duelista, a onda dalje ne znam da li ja biram drugog duelistu ili porota - kazao je Saša, a upravo se porota lomi između njega i Katarine. Andrijana je jedna od onih koji bi u dvoboju vidjeli Katarinu.

- Nije niti jednom bila u duelu, provukla se do finala, gledam ju kao najslabiju kariku i to mi je prvi i glavni razlog - obrazložila je dok je Stjepan kazao kako se njemu čini da je Saša najmanje motiviran bio kroz cijeli show.

- Ja bih se složila. Meni je Saša kroz cijeli show bio manje motiviran od Katarine i opstruirao je jedan cijeli zadatak. Katarina to nikad nije napravila - kazala je Maja.

Iako se njezino ime najviše spominje, Katarina se ne opterećuje.

- Ma to su isti likovi koji su bili na farmi. Imaju ista razmišljanja koja su imali i htjeli bi biti u finalu, a nisu - izjavila je. Koga će porota izabrati za prvog duelista, doznat će se večeras.