Porto Morto uoči koncerta u Tvornici: Nije lako održati 7 ljudi na okupu, ali ne planiramo stati

Zagrebačka sedmorka Porto Morto posljednjih se godina prometnula u jedno od najzanimljivijih imena domaće alternativne glazbene scene. Njihova kombinacija progresivnog popa, art rocka i indie elektronike, uz prepoznatljiv vizualni identitet i energične nastupe, osigurala im je vjernu publiku, brojne pohvale kritike i glazbene nagrade. Sada su pred novim velikim izazovom. U subotu, 17. listopada, stižu u zagrebačku Tvornicu kulture, gdje će koncertno predstaviti svoj četvrti studijski album "Minimum".

Novo izdanje donosi čak 17 pjesama, brojne zanimljive suradnje i, kako sami članovi benda ističu, svojevrsni novi početak. Iako iza sebe već imaju desetak godina djelovanja, tri prethodna albuma i brojne koncerte, "Minimum" doživljavaju gotovo kao prvijenac. O razlozima takvog osjećaja, nastajanju albuma, odnosima unutar benda i budućim planovima za 24sata pričao je Hrvoje Klemenčić.

- Nije se toliko puno toga promijenilo u strukturama Porta koliko to kažemo jer smo vrlo uzbuđeni oko prezentiranja ovog našeg četvrtog studijskog albuma pred publikom, kao da je prvi. Osjećamo se kao da nam je nešto napokon "sjelo" na svoje i prvi put smo izuzetno zadovoljni dobivenim zvukom te samim pjesmama na albumu. Mislimo da su najkonkretnije dosad i možda najmanje hermetične od svog dosadašnjeg materijala - govori Klemenčić.

Zagreb: Grupa Porto Morto održala koncert u Tvornici kulture | Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Album je nastajao gotovo tri godine, a osim glazbenog razvoja benda obilježile su ga i suradnje s nekim od najpoznatijih imena regionalne scene. Među gostima su Hiljson Mandela, Cane, Davorin Bogović, Bojana Vunturišević i Teta Liza. Iako bi se moglo pomisliti da je okupljanje tako različitih glazbenika zahtijevalo dugotrajno planiranje, Klemenčić objašnjava kako Porto Morto suradnicima pristupa spontano, prvenstveno iz umjetničkih razloga.

- Suradnike biramo spontano i kada se za to javi potreba. Zajednički nazivnik svih navedenih je da su u prvom planu autori, a uz to oni su naši heroji, svatko iz svojeg razloga. U hip-hop kulturi, a i prije, jedna od uloga albuma i artista je da "šire riječ", pa je tako u našem slučaju svaka referenca svojevrsni hommage našim herojima - objašnjava.

"Minimum" je od objave naišao na iznimno pozitivne reakcije regionalne glazbene kritike. Brojni kritičari istaknuli su kreativnost, razigranost i glazbenu širinu zagrebačkog sastava. No, kako kaže Klemenčić, članovima benda recenzije nisu važne samo zbog pohvala, nego i zato što im pružaju priliku da vlastitu glazbu sagledaju iz drukčije perspektive.

Zagreb: Grupa Porto Morto održala koncert u Tvornici kulture | Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Priznaje da često čitaju što drugi pišu o njihovim pjesmama te da im takvi osvrti mogu biti i inspirativni i informativni. U vremenu u kojem se uspjeh glazbenika sve češće mjeri brojkama na digitalnim platformama, posebno ističe važnost samog odnosa između autora i slušatelja.

- Ulazak u bilo koji par ušiju zapravo je privilegija za bilo koga tko stvara svoju glazbu. To je lako zaboraviti u svijetu gdje možeš pratiti kako skakuću brojke po ekranu - kaže.

Publika će nove pjesme uskoro imati priliku čuti uživo, a upravo su koncerti jedan od najvažnijih dijelova identiteta Porto Morta. Njihovi nastupi već godinama privlače pozornost ne samo glazbom nego i pomno osmišljenim vizualnim izričajem. Ovoga puta, međutim, žele nešto drukčiji pristup. Umjesto naglašavanja scenskih elemenata, fokus će biti na samoj glazbi, zvuku i izvedbi novih pjesama.

- Koncert u Tvornici bit će rokenrol spektakl u kojemu će ovaj put biti u prvom planu dobar zvuk i fokus na što boljoj prezentaciji novih pjesama pred živom publikom - najavljuje Klemenčić.

Osijek: Koncert grupe Porto Morto u sklopu Iskon city takeovera | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Iza svih albuma, koncerata i kreativnih ideja stoji sedam ljudi koji već godinama pokušavaju uskladiti različite karaktere, glazbene ukuse i osobne ambicije. Porto Morto čine Antun Aleksa, Matija Brajković, Roko Crnić, Hrvoje Klemenčić, Marijan Uroić Norman, Matej Perić i Marin Živković, a funkcioniranje tako velike skupine ljudi, priznaje Klemenčić, nije uvijek jednostavno.

Ipak, upravo različitosti i povremena neslaganja smatra važnim dijelom njihova zajedničkog razvoja. Umjesto da sukobe doživljavaju kao prijetnju bendu, nastoje ih iskoristiti za bolje međusobno razumijevanje.

- Sedam ljudskih života koji imaju ideju da se međusobno čvrsto drže za ruke, no matter what, nije mala stvar, pogotovo u današnje vrijeme globalnog otuđenja. Ima nešto vrlo humano u nastojanju da se različitosti negdje nađu na pola puta i da svatko pojedinačno za sebe ostane sebi vjeran, a opet funkcionalan za sudjelovanje u kolektivu - govori glazbenik.

Dodaje kako se upravo kroz neslaganja članovi benda najbolje upoznaju, ali naglašava da nije svako neslaganje nužno svađa. Smatra da Porto Morto postaje snažniji upravo onda kada svaki član uspije sačuvati vlastitu osobnost, a istodobno pronaći zajednički kreativni smisao.

Njihova povezanost pritom ne završava izlaskom iz studija ili silaskom s pozornice. Članovi benda druže se i privatno, a Klemenčić kaže kako su prije svega prijatelji, pa čak i braća. Takav odnos nosi brojne prednosti, ali i odgovornost jer sedmeročlanu zajednicu nije jednostavno održavati na okupu, osobito kada se istodobno nastoji biti konkurentan na glazbenom tržištu.

- Družimo se privatno, izvan studija naravno, cjelokupno djelovanje nam je i bazirano izvan studija jer smo u prvom planu frendovi, braća, pa kako to već ide u bratskim odnosima. Nije uopće lako održati sedmeročlanu zajednicu na okupu, a priori, a naročito ako želite da bude na nivou i konkurentna na takozvanom tržištu - priznaje.

Za Porto Morto posebno je važno sačuvati iskrenost u stvaranju i ne dopustiti da glazba postane tek posao koji se odrađuje po navici. Klemenčić ističe kako žele izbjeći rutinu i površno stvaralaštvo, a svoju budućnost promatraju dugoročno.

- Treba gorjeti plamen, žar, kako se ne bi upalo u gažiranje ili neiskren rad koji se samo konfekcijski štanca, poput jednosezonske robe. Pokušavamo biti svjesni da radimo nešto na duge staze jer nemamo namjeru obustaviti gospodina Porta u skorije vrijeme. Dapače, osjećamo se kao da smo tek postavili plato za komunikaciju s publikom - kaže.

Osijek: Koncert grupe Porto Morto u sklopu Iskon city takeovera | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Iako su iza njih zapaženi koncerti, nagrade i suradnje s velikim glazbenim imenima, život alternativnog glazbenika u Hrvatskoj i dalje donosi brojne izazove. Pitanje financijske održivosti posebno je zanimljivo kada je riječ o bendu sa sedam članova, no Klemenčić priznaje da im poslovna strana dosad nije bila u prvom planu.

Njihova je pozornost prvenstveno usmjerena na umjetnički rad, zbog čega poslovni dio priče ponekad ostaje u drugom planu. Ipak, zbog toga nisu obeshrabreni, nego vjeruju da najbolje razdoblje za bend tek dolazi.

- Mi se u prvom planu prilično okupiramo našim stvaralaštvom u smislu arta, pa uvijek malo zapostavimo business dio. Ali nismo obeshrabreni. Poslovno isplativi aspekt benda tek nas čeka i hrabro srljamo u nepoznato, naoružani dobrom voljom i vjerom u uspjeh, što god on značio! - poručuje.

Kada se osvrnu na svoje početke i prvi album iz 2016. godine, članovi Porto Morta nemaju potrebu odricati se ranijih radova. Naprotiv, na sva dosadašnja izdanja gledaju s ponosom jer svaki album predstavlja određeno razdoblje njihova života, razmišljanja i umjetničkih interesa.

Foto: Instagram

Klemenčić objašnjava kako se bend tijekom godina prirodno razvijao, ali je kreativna nit koja ih povezuje od samih početaka ostala prisutna. Štoviše, smatra da je danas izraženija nego ikada. Upravo zbog toga "Minimum", unatoč osjećaju novog početka, nije odmak od svega što su dosad radili, nego nastavak njihova glazbenog razvoja.

A planova za budućnost ne nedostaje. Nakon gotovo tri godine rada na novom albumu, Porto Morto želio bi ubrzati tempo objavljivanja novih izdanja. Klemenčić otkriva kako ih je rad na "Minimumu" dodatno ohrabrio, kako autorski, tako i svirački, pa bi u idealnim okolnostima voljeli svake godine predstaviti novi materijal.

- Voljeli bismo da uspijemo svake godine objaviti novo izdanje jer smo se nakon ovog albuma, čini nam se, dosta ohrabrili autorski i svirački. Nadamo se da će biti svijeta za pet godina i da će biti korak bliže raju na zemlji nego što je ovih dana - govori.

Kada je riječ o budućnosti samog benda, želje su im jasne. Žele nastaviti stvarati, razvijati svoju glazbenu priču i okupljati publiku koja će s njima dijeliti posebnu energiju koncerata.

- Za bend se nadamo da ćemo opstati i podići cjelokupnu priču na idući nivo, po svim aspektima, te da ćemo imati dovoljno supportera zainteresiranih da dođu na naš live nastup i sudjeluju u našem malom velikom rokenrol ritualu - zaključuje Klemenčić.

Prva velika prilika za taj novi rokenrol ritual stiže već u subotu, 17. listopada, kada će Porto Morto u zagrebačkoj Tvornici kulture predstaviti "Minimum". Album najavljen singlovima "Paradoks", "Na površini", "Tu" i "Gužva", čiji je videospot osvojio Porina, označava novo poglavlje benda koji, unatoč desetljeću iskustva, ima osjećaj da je njegova prava priča tek počela.