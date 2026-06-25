Porto Morto ima novi album

Nakon što su najavili izdanje singlovima “Paradoks”, “Na površini”, i “Tu”, na kojoj surađuju s Hiljsonom Mandelom, kao i “Gužva”, novi album četvrti je u diskografiji Porto Morta s ukupno 17 pjesama. Osim navedenih čine ga i pjesme “Refleks” na kojoj gostuje Cane, “Keš mašina”, “Ništa novo”, “Minimum”, “Intersvijest”, “2D” na kojoj surađuju s Davorinom Bogovićem, “Drag’N’Drop”, “Kofein” uz Tetu Lizu, “Crna rupa”, “Utopija (Svjetlo Placebo)”, “Transformiram”, “Nisam na prodaju” na kojoj surađuju s Bojanom Vunturišević i “Glad”.

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“U prvom mjesecu 2023. zatvorili smo se u studio Šećer i krenuli s radom na novom albumu. Kroz zajedničku improvizaciju u periodu od mjesec dana nastaju skice i za svaku od pjesama koja se našla na albumu. Osim demoa i skica za pjesme tada smo i formirali čvrst osjećaj da gradimo album oko pitanja “čekaj malo šta je to uopće minimum?”. Kroz naredni period radili smo na pjesmama i tekstovima i snimali spotove za singlove “Paradoks”, ”Na Površini”, “Tu” i “Gužva”, cijelo vrijeme se pokušavajući gurnuti negdje gdje smo se prije bojali ići i reći ono što bi inače prešutili”, poručuje Porto Morto. Porto Morto x Hiljson Mandela - “Tu”

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Tekst i glazbu na albumu većinom potpisuju Hrvoje Klemenčić i Roko Crnić, koji su zaduženi i za produkciju, a kao dio autorske jezgre ovaj put više nego na ranijim albumima pridružuje im se i gitarist benda Matija Brajković. Kroz rad na albumu na tri pjesme, “Paradoks”, “Tu” i “Na površini”, na mixu, masteru i koprodukciji je surađivao Mihovil Šoštarić Lockroom, a u završnoj fazi na mixu i masteru im se pridružuje Filip Motovunski. “Svaka slučajnost je namjerna”, dodaje Porto Morto.

Zagrebačka sedmorka Porto Morto, u sastavu Matija Brajković, Antun Aleksa, Hrvoje Klemenčić, Marin Živković, Marijan Uroić Norman, Matej Perić i Roko Crnić, jedan je od najprepoznatljivijih bendova koji gradi svoj zvuk uz detaljno razrađen vizualni izričaj. U proteklih nekoliko godina strelovito su se prometnuli među najuzbudljivija nova regionalna imena kombinirajući žanrove poput progresivnog popa, art rocka do indie elektronike.

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Nakon istoimenog prvijenca 2016., uslijedio je album “Portofon”, a suradnja s Darkom Rundekom na singlu „Hodaj“ bendu je priskrbila tri nominacije za Porin. Nasljednik “Portopop” uhvatio je vrhove godišnjih top lista što je okrunjeno i Porinom za najbolji alternativni album. Singl “Gužva” s novog albuma “Minimum” osvojio je Porina za najbolji video spot, a bend je u novo poglavlje rada ušao glazbeno, vizualno i estetski resetiran.

Portov četvrti album “Minimum” objavljen je za LAA, a poslušati se može na svim streaming servisima.