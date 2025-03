Poseban dan u kući Alke Vuice: Čestitkama se pridružila i Ella

Alka Vuica je na poseban način čestitala sinu Arianu rođendan. Na društvenim mrežama je objavila video u kojem se izmjenjuju nekoliko fotki.

- Sretan ti rođendan sine. Blagoslovljen ti život i ljubav i sve na ovom svijetu - napisala je kantautorica u objavi.

Čestitkama se pridružila i Ella Dvornik.

- Ta košulja je sve - napisala je influencerica.

Arian je glazbeni producent na kojeg je majka jako ponosna. Studij produkcije završio je u Londonu, a radi pod umjetničkim imenom Strapazoot. U garaži njihove obiteljske kuće nalazi se studio, a u njemu su brojni s hrvatske trap scene snimili svoje hitove.

Arian je s kolegom Filipom Gežnikom producirao veliki hit 'Blood On My Jeans' slavnog repera Juice Wrlda, koji je mjesecima bio na samom vrhu Billboardove ljestvice. Uz to, radio je albume Kuku$a, hitove Hiljsona Mandele, Yugosa, Shire Rodbine, High5, Swana, Goce R.I.P, Buntai, Sjene te mnogih drugi stranih i domaćih izvođača.

Foto: Instagram/Strapazoot

Arijanovog oca, Vuka Veličkovića, poznatijeg pod umjetničkim imenom Vuk Vidor, Alka je upoznala 1988. godine, a ljubav nije potrajala, pa je Alka odgajala njihovog sina kao samohrana majka, ali su u dobrim odnosima.