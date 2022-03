Posh Spice plaši se povratka u bend: 'Victoria sad ima drukčiji imidž, ne želi se osramotiti'

Bivša pjevačica Victoria Beckham (47) trebala bi se navodno pridružiti grupi Spice Girls na posljednjoj svjetskoj turneji 2023. godine na Glastonbury festivalu. Izvori kažu da se Victoria plaši svog velikog povratka jer se promijenila u posljednjih nekoliko godina, piše Mirror.

- Nervozna je jer zna da će je cijeli svijet gledati - izjavio je izvor dodajući da sada ima potpuno novi imidž koji je drugačiji od ONOG prethodnih godina.

- Ne želi se osramotiti - dodao je izvor.

Mnogi smatraju da se Victoria uzdigla kao velika modna dizajnerica te da je iznad ostalih članica benda. No, izvori kažu da je zaista voljela svoju pjevačku karijeru. Nagađa se da ima nedostatak samopouzdanja te da je to razlog zašto ne želi na pozornicu.

Pjevačica i jedna od članica grupe Melanie C (48), poznatija kao Mel C, davala je mjesecima nagovještaje o ponovnom okupljanju. Govorila je svi članovi 'strastveno žele to učiniti'. Ranije je čak objavljeno da bi Spice Girls trebale nastupati na koncertu u lipnju povodom jubileja legendarne grupe Queen.

