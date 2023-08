Posjetili smo Elvisovo imanje: Kralj je u Gracelendu ugradio fontanu usred dnevnog boravka

Bez obzira na to što je umro prije 46 godina, njegova pojava i danas izaziva golemo zanimanje brojnih generacija. Riječ je o neokrunjenom kralju rock and rolla - Elvisu Presleyu. On i danas živi kroz svoje pjesme, ali i svoje imanje Graceland, koje godišnje posjeti više od pola milijuna ljudi, od kojih su neki obožavatelji, dok su drugi, zaintrigirani njegovom pojavom, odlučili vidjeti mjesto u kojemu je živio posljednjih 20 godina svog života. Pod dojmom najnovijeg filma jednostavnog naziva “Elvis” redatelja Baza Luhrmanna o životu slavnog pjevača, uputili smo se na mjesto koje je Elvis zvao domom. Otišli smo u Memphis, rodni grad bluesa i rock and rolla, u kojemu se nalazi njegovo imanje Graceland, smješteno uz autocestu koja je 1971. preimenovana u Elvis Presley Boulevard.