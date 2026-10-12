Doznajemo detalje posljednjeg ispraćaja Gorana Bareta

Zagreb se pjesmom i okupljanjem u zagrebačkom Zapruđu oprostio od rock'n'roll ikone naše estrade u nedjelju navečer.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Tisuće ljudi, pjesma i suze u zagrebačkom Zapruđu. Ovako su se fanovi oprostili od Bareta | Video: 24sata/Igor Kralj/Pixsell

"Teške boje", "Budi ponosan", "Daj mi", "A ti još plačeš"... Redali su se kultni hitovi Gorana Bareta, koji je preminuo u snu prije četiri dana. Nekoliko tisuća obožavatelja okupilo se u Novom Zagrebu, u Parku Vjekoslava Majera, kako bi frontmenu Majki odali počast. Došli su njegovi susjedi, ljudi koji su njegove Majke gledali na prvim koncertima '90-ih, koji su ga otkrili kasnije, uz "Teške boje" i obradu "Sun Ain't Gonna Shine...", roditelji su doveli djecu, mnogi su se došetali sa psima, susretali su se prijatelji koji se dugo nisu vidjeli.

Deseci lampiona osvijetlili su nedjeljnu večer, a već oko 19 sati nije se moglo prići krugu u kojemu su se zasvirale gitare i zapjevale pjesme uz koje su odrastale generacije.

Kako smo doznali od njegovih najbližih suradnika i prijatelja koji su se u ponedjeljak zaputili prema Vinkovcima, u Baretovu rodnom gradu bit će posljednji ispraćaj i njegovo posljednje počivalište, prema želji njegove obitelji.

Bare je već s 12 godina osnovao prvi školski bend, a prekretnica se događa 1980. godine, kad s Marinom Pokrovcem osniva Duo debili i prvi put nastupa pred tisuću ljudi u vinkovačkom Domu omladine. Grupa Majke, zapisuje Aleksandar Dragaš u monografiji "Goran Bare: Budi ponosan", osnovana je krajem 1984. u Vinkovcima, u specifičnom trenutku kad je taj slavonski grad proživljavao procvat svoje iznimno žive, ali duboko izolirane alternativne i punk scene. Bare se odselio iz Vinkovaca 1992. godine.