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ODLAZAK ROCK'N'ROLL IKONE

Doznajemo detalje posljednjeg ispraćaja Gorana Bareta

Piše 24sata,
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Doznajemo detalje posljednjeg ispraćaja Gorana Bareta
Split: Goran Bare i Majke održali koncert na Gripama | Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL/ilustracija
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Glazbenik Goran Bare preminuo je prije nekoliko dana u snu. U nedjelju su se brojni njegovi obožavatelji okupili u zagrebačkom Zapruđu i oprostili se od njega...

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Zagreb se pjesmom i okupljanjem u zagrebačkom Zapruđu oprostio od rock'n'roll ikone naše estrade u nedjelju navečer.

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Tisuće ljudi, pjesma i suze u zagrebačkom Zapruđu. Ovako su se fanovi oprostili od Bareta VIDEO
Tisuće ljudi, pjesma i suze u zagrebačkom Zapruđu. Ovako su se fanovi oprostili od Bareta | Video: 24sata/Igor Kralj/Pixsell

"Teške boje", "Budi ponosan", "Daj mi", "A ti još plačeš"... Redali su se kultni hitovi Gorana Bareta, koji je preminuo u snu prije četiri dana. Nekoliko tisuća obožavatelja okupilo se u Novom Zagrebu, u Parku Vjekoslava Majera, kako bi frontmenu Majki odali počast. Došli su njegovi susjedi, ljudi koji su njegove Majke gledali na prvim koncertima '90-ih, koji su ga otkrili kasnije, uz "Teške boje" i obradu "Sun Ain't Gonna Shine...", roditelji su doveli djecu, mnogi su se došetali sa psima, susretali su se prijatelji koji se dugo nisu vidjeli.

EVO KAKO JE BILO FOTO Tisuće ljudi, pjesma i suze u zagrebačkom Zapruđu. Ovako su se fanovi oprostili od Bareta
FOTO Tisuće ljudi, pjesma i suze u zagrebačkom Zapruđu. Ovako su se fanovi oprostili od Bareta

Deseci lampiona osvijetlili su nedjeljnu večer, a već oko 19 sati nije se moglo prići krugu u kojemu su se zasvirale gitare i zapjevale pjesme uz koje su odrastale generacije.

Zagreb: Građani odali počast Goranu Baretu Zagreb: Građani odali počast Goranu Baretu Zagreb: Građani odali počast Goranu Baretu
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Kako smo doznali od njegovih najbližih suradnika i prijatelja koji su se u ponedjeljak zaputili prema Vinkovcima, u Baretovu rodnom gradu bit će posljednji ispraćaj i njegovo posljednje počivalište, prema želji njegove obitelji.

EMOTIVNI OPROŠTAJ Svijeće i pjesma za Bareta! Građani se opraštaju od pjevača u zagrebačkom Zapruđu
Svijeće i pjesma za Bareta! Građani se opraštaju od pjevača u zagrebačkom Zapruđu

Bare je već s 12 godina osnovao prvi školski bend, a prekretnica se događa 1980. godine, kad s Marinom Pokrovcem osniva Duo debili i prvi put nastupa pred tisuću ljudi u vinkovačkom Domu omladine. Grupa Majke, zapisuje Aleksandar Dragaš u monografiji "Goran Bare: Budi ponosan", osnovana je krajem 1984. u Vinkovcima, u specifičnom trenutku kad je taj slavonski grad proživljavao procvat svoje iznimno žive, ali duboko izolirane alternativne i punk scene. Bare se odselio iz Vinkovaca 1992. godine. 

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