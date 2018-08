Posljednji majstorov film: Vaša će srca očarati njegova priča

Jedan od glumaca koji od samog svojeg početka ostavlja gledatelje bez daha svakako je i veliki Robert Redford. Njegova prva filmska uloga, iz 1960., pokazala je svijetu da je pred nama 'glumac od kalibra'. Tu je reputaciju Redford potvrdio svim svojim filmovima kroz godine koje su dolazile, uvijek ostavljajući dojam pravog profesionalca pred kamerama.

U svojoj 83. godini se Redford vraća na kino platna s filmom studija 20th Century Fox, 'The Old Man & The Gun', redatelja i scenarista Davida Loweryja. U pitanju je film snimljen prema pravim događajima, no s nekim manjim promjenama kako bi se očuvala umjetnička sloboda.

U filmu 'The Old Man & The Gun' pratimo priču odmetnika Forresta Tuckera (Robert Redford), koji je godinama bježao iz raznih zatvora, pa čak i u svojoj sedamdesetoj godini. Njegovo odmetništvo napravilo je od njega miljenika javnosti, a napokon je na velika platna došla i njegova priča.

Uz Redforda se u filmu pojavljuje i nemali broj filmskih zvijezda. Tako ćemo vidjeti i Casey Afflecka te Johna Davida Washingtona u ulozi policajaca koji love Tuckera, dok Sissy Spacek glumi njegovu ljubav Jewel. U ostalim su ulogama Danny Glover i impresivni muzičar Tom Waits.

Foto: Twitter/Screenshot

Film postaje dostupan tijekom ove jeseni, a nakon njega ponovno će se postaviti pitanje koji je Redfordov film najbolji u njegovoj karijeri.

