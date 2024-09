Posljednji pobjednik 'Života na vagi' svaki dan brine o kilaži: 'Jedem gotovo sve, umjereno'

Budući da je to show u kojem ljudi mršave i mijenjaju živote, nadam se da neću trebati ponavljati to iskustvo, da sam ja svoju promjenu ostvario za stalno, priznaje nam Mislav Šepić, pobjednik sedme sezone 'Života na vagi'. Na prvom vaganju imao je 171, a show je napustio sa 78,8 kilograma manje.

- Imao sam u glavi sliku sebe kad sam najbolje izgledao iz 2017. godine i kad bi mi bilo teško, zatvorio bih oči i vidio tu sliku i onda bih krenuo trenirati jače. Guralo me i to da želim postati otac, a doktori su mi rekli da moram smršavjeti da bi se to ostvarilo - govori nam Mislav.

Foto: RTL

Priznaje da mu je sudjelovanje u emisiji bio veliki izazov i da nije niti malo jednostavno.

- Pogotovo na samom početku kad mi je sve novo bilo i nisam bio ni u kakvoj fizičkoj formi. S vremenom sam se priviknuo na kamere i nisam se obazirao na njih i treninzi su postajali sve lakši - kaže.

Veliku zahvalnost duguje i svojoj obitelji koja mu je iznimna podrška.

- Sigurno ne bi uspio bez svoje supruge Almase koja mi je davala svoju bezuvjetnu podršku od same prijave u show pa nadalje, a i velika podrška su mi bili sestra, šogor i prijatelji - govori Šepić.

Foto: RTL

Sudjelovanje u 'Životu na vagi' donijelo mu je nove životne navike, a one lošije ostale su iza njega.

- Puno više hodam, vozim bicikl imam puno više energije, jedem puno više voća, naučio sam kako pravilno jesti. Odrekao sam se prežderavanja pred televizorom i puno manje sam lijen i ne koristim više auto za svaku sitnicu, nego hodam - iskreno će i dodaje da je iznimno zadovoljan rezultatima nakon showa.

Foto: RTL

- Uspijevam održavati težinu poslije finala, što mi je najbitnije, važem se svaki dan i kad dođem blizu određene granice, onda pripazim. Vozim bicikl gotovo svaki dan i puno hodam, trening snage odrađujem tri puta tjedno, jedem gotovo sve, ali u umjerenim količinama - kaže Mislav koji ima savjete i za nove kandidate.

- Neka se zainate i daju sve od sebe, pogotovo kad im bude jako teško, da imaju u vidu cilj koji su si zadali i da ih ništa neće spriječiti da dođu do tog cilja, nikakav umor, bolovi, izolacija i drugi problemi - zaključio je.

Foto: RTL