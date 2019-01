'Poslovna ponuda': Umirovljeni Toni ponovno u ulozi manekena

Ovih dana je umirovljeni Taljat Selmani (82) postao najpopularnija hrvatska videozvijezda, a sve zahvaljujući svojim jednostavnim savjetima za zdrav život.

[video: 1203644 / Specijal o Selamaniju Toniju Taljatu koji pokazuje svoje vježbe za zdravlje]

- Ne postoji gripa, zlato moje. 82 godine. Nikada bolestan, nikada kod doktora. To zapamtite svi. Sramota za penzionere, uništili su zdravstvo. Boli me ruka, boli me noga. Vježbaj, pi*da ti materina - poručio je Zagrepčanin i osvojio srca sugrađana.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Videosnimka na kojoj izvjesni Toni savjetuje građane u samo nekoliko dana prikupila je više od 500.000 pregleda, a na internetu su se pojavile i majice s njegovim likom te sad već poznatim motom “Vježbaj, pi*da ti materina”. Je li riječ o fotomontaži ili će se ove majice uskoro naći u prodaji, još nije potvrđeno. Popularni Toni nam je otkrio kako vježba cijeli život. Počelo je, kaže, u šali, hrvanjem s dječacima iz susjedstva.

Foto: privatni album

Po nacionalnosti je Albanac, a rođen je na izvoru Vardara, u mjestu Vrutok u Makedoniji, gdje je najčistiji zrak na svijetu, sa Šar Planine. U Zagreb je došao nakon odsluženog vojnog roka. Zaljubio se na kolodvoru pa je odlučio dati ljubavi šansu. Iako ona nije bila ona prava, Zagreb je ipak bio. Vjenčao se s Nadom, s kojom je i danas u sretnom braku.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

U mladosti se bavio manekenstvom, a kad se on počeo time baviti tijekom šezdesetih, to je bilo vrlo cijenjeno zanimanje. Nakon što je vidio njegovu video snimku na internetu, predsjednik Uprave Varteks kontaktirao je umirovljenika te mu ponudio da obuće njihova odijela, ali i da prošeta modnom mistom