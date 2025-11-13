Poslušajte kako zvuči kad Baby Lasagna i Alen Vitasović pjevaju skupa: 'Kad Istrijani preuzmu'

U utorak navečer, Alen Vitasović održao je koncert u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Odjednom, na pozornici se pojavio i neočekivani gost, Baby Lasagna. Zajedno su izveli popularni Vitasovićev hit, dobro poznatu pjesmu 'Jenu noć', a video se proširio i na društvenim mrežama.

- Kad Istrijani preuzmu Lisinski - stoji u opisu videa kojeg je podijelio Dancing Bear na društvenim mrežama, dok su se u komentarima nizale brojne pohvale.

'Ajmeeeee kako slatko. Predivno', 'Bilo vas je predivno slušati, a Marko može komotno koji put izvesti ovu pjesmu na koncertu. Baš mu leži, predivan glas. Usrećio si Alena', 'Predivno', 'Bogovi', samo su neki od komentara.

Alen se pred publiku u Lisinski vratio nakon gotovo tri desetljeća. Ranije je koncert najavljivan kao velika glazbena proslava, dok je naglasak bio na pjesmama koje su obilježile njegovu karijeru od 1990-ih pa sve do danas. Osim Baby Lasagne, na pozornici mu se pridružili i brojni drugi gosti - prijatelji iz Istre i Zagreba.

Foto: istarski.hr