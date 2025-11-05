Alen Vitasović iskreno o životu, ljubavi i alkoholizmu: 'Alkohol mi je uništio gotovo pola života'

Više od trideset godina na sceni, hitovi koji su obilježili generaciji i glazba koja nosi prepoznatljivi istarski pečat - sve to čini Alena Vitasovića jednim od najcjenjenijih hrvatskih izvođača. Sljedeći tjedan Vitasović će nastupiti na pozornici Lisinskog, gdje će predstaviti presjek svoje bogate karijere uz brojne goste, a u razgovoru za InMagazin progovorio je o životu, ljubavi i alkoholizmu.

Zagreb: Alen Vitasović nastupao kao predgrupa na drugom koncertu Baby Lasagne na Šalati | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

- To je stvarno kruna karijere. To je jedan pokazatelj da karijera još postoji. Da je Alen još živ i zdrav koliko može - započeo je Alen.

Glazbeni put počeo mu je u djetinjstvu. Sa sedam godina svirao je na svadbama uz oca, a sa dvanaest je osnovao svoj prvi bend, grupu 'Lada'.

- Ja sam maštao i htio sam da se nešto dogodi, ali ne nekakav Lisinski ili televizija. Nije mi palo na pamet da jedan mali dečko sa sela nešto ostvari. Bilo je puno rada, puno truda. Nije to preko noći došlo. Sve je bilo jako skromno. Nisam imao nekoga da me gura - priznao je Vitasović.

Pjesma 'Ne moren bež nje' donijela mu je naglu popularnost i status ikone, što je iznenadilo i njega samog.

- Da, dogodilo se preko noći, nisam bio spreman na tako naglu popularnost. Bilo mi je stvarno teško i nisam mislio da ću se moći nositi s time, ali vidite da se još uvijek nekako držim. Utjecalo je na mene. Na moj privatni život. Na sve. Promijenilo me puno - otkrio je Alen.

O borbi s alkoholom govori potpuno otvoreno i iskreno.

- Meni je samo žao zbog tih perioda alkoholizmom. Da sam možda neki put nenamjerno povrijedio neke veoma meni drage ljude, a i sebe. Meni je to jako mučno govoriti o tom alkoholizmu. Jer alkohol mi je uništio pola života i još ga uništava u neku ruku. Zbog toga sam puno stvari propustio, izgubio i trebao sam dati više nekim ljudima koji su to zaslužili - istaknuo je Vitasović.

O bivšoj supruzi Eleonori Alen kaže da pomirenje nije moguće, ali da poštovanje i zahvalnost ostaju.

- Neće biti pomirenja. Nismo se ni posvađali daleko od toga. Nego žao mi je opet. Eleonora je bila stvarno meni dobra žena. Spasila mi par puta čak i život - otkrio je Vitasović.

Ipak, u pravu ljubav vjeruje i dalje.

- Da! Vjerujem u ljubav u dvoje. Konzervativac sam. Da, želim imati ženu i samo nju. U dvoje - prokomentirao je Alen.

Šuškalo se o vezi s političarkom Katarinom Peović, no Vitasović i za to ima pojašnjenje.

- Katarina je jedna od najboljih ljudi što sam upoznao u životu i jedan moj možda najveći prijatelj trenutno. Velika mi je podrška i prijatelji smo i ništa više od toga. Suradnici. Sad ćemo snimiti pjesmu i spot - priznao je Alen.

Na glazbenom planu, Vitasović je predstavio novi emotivni duet 'Pušti me da te volin' s Tatianom Giorgi.

- Trebao mi je duet i sjetio sam se nje. Divna žena, ima prekrasan anđeoski glas - zaključio je Vitasović, potvrdivši još jednom da iskrene emocije i dobra glazba nikad ne zastarijevaju.

Foto: istarski.hr