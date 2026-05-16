Poslušajte kako zvuči pjesma Moja domovina u izvedbi djece iz The Voice Kidsa i zborova...

Pjesma 'Moja domovina' nastala je 1991. godine i brzo postala jedna od najvažnijih hrvatskih domoljubnih pjesama, a povodom 100. obljetnice HRT-a snimljen je i 'remake' u izvedbi gotovo 300 djece - natjecatelja 'The Voice Kidsa' te dječjih zborova iz cijele Hrvatske, izvijestio je HRT.

Glazbeni producent Nikša Bratoš prisjetio se kako su ratna vremena ljude dodatno povezala. 'Kad imate nešto što vam prijeti, onda mi koji smo unutra shvatimo da smo zajedno u borbi za opstanak', poručio je, a Hrvoje Hegedušić istaknuo je kako su i tadašnji izvođači bili 'djeca u duši' te da je nova verzija pjesme doslovno povjerena djeci i mladima.

U remakeu su sudjelovala djeca iz 'The Voice Kidsa', Dječji zbor HRT-a te zborovi glazbenih škola Ivana plemenitog Zajca, Vatroslava Lisinskog, Rudolfa Matza, Pavla Markovca, Zlatka Balokovića, Blagoja Berse i glazbenog učilišta Elly Bašić.

- Moja domovina jedna je od najvažnijih pjesama naše novije povijesti. Htjeli smo da ova verzija ostane jednako snažna i jaka kao što je bila 90-ih godina - rekla je urednica projekta Gordana Škaljac Narančić i istaknula kako je cilj bio stvoriti nježniju dječju interpretaciju koja će zadržati snagu originala.

Neka od djece koja su je izvodila rekla su kako su mnogi po prvi put čuli tu pjesmu, no da emocije nisu izostale. Druga su isticala da se radi o pjesmi koja je 'za sve generacije', a posebno emotivna je bila Mira, čiji je otac sudjelovao u Domovinskom ratu.

- Drago mi je što će tata ovo gledati. Mislim da će biti ponosan - rekla je.

Djeca su svoje dionice snimala dva dana, a producenti Bratoš i Hegedušić istaknuli su kako ih je oduševila njihova energija.

Redatelj spota Ivan Miladinov otkrio je kako su pažljivo birani mladi izvođači koji će u novom spotu predstavljati legendarne pjevače iz originalne verzije. Tako Emily Maras utjelovljuje Dinu Dvornika, a Marino Vrgoč Olivera Dragojevića.

Narančić je poručila i kako remake nije samo glazbeni hommage: "Pvo nije samo podsjetnik na prošlost, nego i poruka da zajedno gradimo svjetlu budućnost".