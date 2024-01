Poslušajte sve pjesme koje su se prijavile na ovogodišnju Doru

Objavljene su sve pjesme i spotovi koji se natječu za pobjedu na ovogodišnjoj Dori. Polufinalne večeri održat će se 22. i 23. veljače, a veliko finale rezervirano je za 25. veljače. Dora se neće održati tradicionalno u Opatiji, već na zagrebačkom Prisavlju.

Vatra – SLATKE SUZE, GORKA LJUBAV

Pavel – DO MJESECA

Vinko (Čemeraš) – LYING EYES

Kedžo – VOLJENA ŽENO

Saša Lozar – NE PLAČEM ZBOG NJE

Let 3 – BABA ROGA

Mario Battifiaca feat. Robert Ferlin – VODU PITI TRIZAN BITI

Lu Dedić – PLAVI LEPTIR

Boris Štok – CAN WE TALK

Alen Đuras – A TAMBURITZA LULLABY

Natalie Balmix – DIJAMANTI

Marcela Oroši – GASOLINE

Noelle – BABY, BABY

James Night – NEBO PLAČE

Misha – ONE DAY

Erna – HOW DO YOU LOVE ME

Stefany Žužić – SRETNIH DANA DAT’ ĆE BOG

Lana Mandarić – MORE

Eugen – TIŠINE

Lara Demarin – NE VJERUJEM TI

Barbara Munjas – NEPOBJEDIVA

The Splitters – OD KAD TE SANJAM

ET – PAMETNOM DOSTA

Baby Lasagna – RIM TIM TAGI DIM