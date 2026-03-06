Posramljena Britney ugasila Instagram nakon što su je uhitili

Čini se da je Britney Spears deaktivirala svoj Instagram profil nakon što je uhićena zbog vožnje pod utjecajem alkohola ili opijata. Obožavatelji koji pokušavaju pronaći njezin profil sad nailaze na poruku: 'Nažalost, ova stranica nije dostupna'.

Pjevačicu je zaustavila i uhitila prometna policija u Kaliforniji u srijedu navečer oko 21:30 sati. Ubrzo nakon toga, njezin profil s 42 milijuna pratitelja je nestao. Britney, koja se pred sudom treba pojaviti 4. svibnja, često je na Instagramu dijelila isječke iz svog života. Najčešće videa na kojima pleše po kući, ali čini se da je nakon ovog incidenta odlučila uzeti pauzu od društvenih mreža.

Kako piše Daily Star, nakon svega ju je nazvala i njezina majka Lynne kako bi joj ponudila pomoć oko pravnih problema. Izvor blizak obitelji otkrio je za TMZ da su Britney i njezina majka, koje dugo nisu bile u dobrim odnosima, vodile 'pozitivan' razgovor koji 'budi nadu' za pomirenje. Isti izvor tvrdi da se pjevačica osjeća 'vrlo posramljeno' i da joj je 'neizmjerno žao' zbog svega.

Nakon vijesti o uhićenju, oglasio se i njezin menadžer.

- Ovo je nesretan i potpuno neoprostiv incident. Britney će poduzeti sve potrebne korake i poštovati zakon. Nadamo se da je ovo prvi korak prema dugo očekivanoj promjeni u njezinom životu. Nadamo se da će dobiti pomoć i podršku koja joj je potrebna u ovom teškom razdoblju. Njezini sinovi provodit će vrijeme s njom, a njezini najbliži osmislit će plan kako bi joj osigurali potrebnu pomoć i stabilnost - rekao je.

Inače, ovom je incidentu prethodilo nekoliko objava koje su zabrinule njezine fanove. Pjevačica, koja je od studenog 2021. slobodna od skrbništva, prošlog je tjedna objavila provokativan video plesa. Dok je plesala uz pjesmu 'Rockabye' grupe Clean Bandit, pomaknuo joj se ljubičasti čipkasti bodi koji je nosila. Duboki izrez nije uspio zadržati njezine grudi na mjestu, pa je taj dio videa morala zamutiti prije objave.

