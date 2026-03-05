Isplivali su detalji divlje vožnje i uhićenja Britney Spears...

Britney Spears (44) navodno je provela neko vrijeme sama uz koktel u satima koji su prethodili njezinom uhićenju zbog vožnje pod utjecajem, ekskluzivno je za Page Six otkrio izvor blizak pjevačici.

Izvor je pojasnio kako je pjevačica prije incidenta bila sama kod kuće i samo se htjela provozati. Tvrde da je pop zvijezda policajcima rekla kako je popila 'samo jednu jedinu mimozu poslijepodne'.

​- Bila je to pogreška. Nije mislila da je pod utjecajem ičega - objasnio je nadalje upućeni izvor.

Foto: Instagram

Dobitnica nagrade Grammy također je objavila videozapise na kojima pleše u svom domu u Thousand Oaksu samo nekoliko sati prije nego što su je priveli. Izvor je naglasio kako Spears 'treba pomoć' te da radi na sebi otkako je njezin skrbnički nadzor okončan u studenom 2021. godine.

​- Ali događaji tijekom protekle godine učinili su taj put puno, puno težim - napomenuo je izvor.

Pjevačica hita 'Toxic' navodno se nada da će sudac biti 'blag prema njoj' te da će umjesto zatvora dobiti 'pravilno liječenje' i 'pomoć koja joj je potrebna'. Page Six doznaje i da njezina obitelj čvrsto stoji iza nje, a njezina dva sina, Sean Preston i Jayden James, pružaju joj podršku.

​- Njezina obitelj se okupila oko nje. Sinovi ne žive s njom, ali sada žive u blizini - rekao je upućeni izvor.

- Preselili su se kako bi joj bili bliže jer je blizina koristila svima njima i žele biti dio njezina života. Rečeno nam je da je cilj da Spears ode u centar za liječenje i 'započne put prema oporavku' - dodao je.

Foto: gotpap/starmaxinc.com

Spears je u srijedu oko 21:28 po lokalnom vremenu uhitila kalifornijska prometna policija u okrugu Ventura zbog vožnje pod utjecajem. Prema evidenciji šerifa okruga Ventura, priveli su je u 3:02 ujutro, a kasnije je puštena u 6:07 u četvrtak ujutro. Spears se na sudu treba pojaviti 4. svibnja.

Audiozapis poziva hitnoj službi, do kojeg je ekskluzivno došao Page Six, zabilježio je policajca kako opisuje crni BMW sedan kabriolet pjevačice koji 'vijuga iz trake u traku' i 'prebrzo vozi'.

​- Možemo li poslati sve jedinice prema ovom području, molim? - rekao je policajac u pozivu.

Page Six je također došao u posjed ekskluzivnih fotografija vozila Britney Spears parkiranog na odlagalištu za vuču. BMW je bio isti automobil koji je Spears vozila kada su je snimili kako vijuga nakon posjeta restoranu u Thousand Oaksu u Kaliforniji u listopadu 2025. godine.

Menadžer glumice iz filma 'Crossroads', Cade Hudson, u izjavi za Page Six u četvrtak je rekao: 'Ovo je bio nesretan incident koji je potpuno neoprostiv. Britney će poduzeti ispravne korake i pridržavati se zakona i nadamo se da ovo može biti prvi korak u dugo očekivanoj promjeni koja se treba dogoditi u životu Britney. Nadamo se da će dobiti pomoć i podršku koja joj je potrebna u ovom teškom vremenu'.

O njezinim sinovima je dodao: 'Njezini dečki će provoditi vrijeme s njom. Njezini voljeni će smisliti prijeko potreban plan kako bi je postavili na put uspjeha za njezino dobro'.

Spears su navodno nakon uhićenja odveli u bolnicu na vađenje krvi kako bi službenici mogli utvrditi razinu alkohola u krvi. TMZ je izvijestio da je Spears 'govorila ljudima da je njezina razina alkohola u krvi' bila 0,06'. Zakonska granica u Kaliforniji je 0,08 posto, iako pojedinci i dalje mogu biti optuženi za vožnju pod utjecajem ako ih se vidi kako neoprezno upravljaju vozilom.

2016 MTV Video Music Awards - Arrivals | Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL