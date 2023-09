Posrnule hrvatske zvijezde iza rešetaka: Pljačkali zlatarnice i kockarnice, palili kontejnere...

Hodanjem po zraku odnio je pobjedu u 'Supertalentu' i osvojio 200.000. kuna. Petar Bruno Basić je tad imao 23 godine, trenirao je šest puta dnevno, radio je kao fitness trener, a nešto bi zaradio i plesom oko šipke. Pjevačica Danijela Martinović, koja je tad bila u žiriju, nije ostala ravnodušna na njegovo isklesano tijelo.

- Za ovakvo tijelo potrebna je upornost i predanost - pohvalio nam se tad.

Foto: Igor Kralj/Pixsell/Instagram

Rekao je da će novac uložiti u vlastiti plesni studio, no sve te akrobacije i vratolomije Petar je ostavio zbog posla koji donosi bržu i lakšu zaradu.

Basić je srijedu uhićen nakon što je 1. kolovoza opljačkao zlatarnicu Daria u Sesvetama te počinio još nekoliko kaznenih djela. Ukupno ga tereta za pljačke teške 140 tisuća eura.

Foto: 24sata/Show

Navedena kaznena djela osumnjičeni je počinio tako da je od zaposlenika zlatarnica prvo zatražio da mu pokažu zlatni nakit, a kada bi ga oni stavili na pult, osumnjičeni je čekao pogodan trenutak kada više nije bilo mušterija unutra, da bi ih tada suzavcem pošpricao i s pulta uzeo zlatni nakit s kojim bi zatim pobjegao.

Prilikom počinjenja navedenih kaznenih djela, osumnjičeni bi se do navedenih objekata dovezao automobilom na koje je stavio nepripadajuće registracijske pločice koje je ranije ukrao s drugih automobila. Maskirao bi se na način da bi na glavu stavio francusku kapu i na oči dioptrijske naočale.

Bivši plesač bi novac koji je zaradio od prodaje otuđenog zlata, trošio bi na kockanje, putovanja i luksuzni način života.

Basić nije jedini hrvatska zvijezda koja je imala problema sa zakonom.

Foto: Vjeran Žganec Rogulja (PIXSELL)

Pjevač Josip Katalenić (42) osuđen je u kolovozu nepravomoćno na četiri godine i 11 mjeseci zatvora, i to zbog kaznenog djela iskorištavanja djece za pornografiju.

Optužnicu su protiv Katalenića podigli još 2015. i 2016. godine, a dva puta je i priveden. Neko je vrijeme proveo i u istražnom zatvoru, no uz jamčevinu koja je prvi put iznosila 50 tisuća, a drugi put navodno 1,5 milijuna kuna, vrijeme je provodio na slobodi.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Na glazbenoj sceni pojavio sa 17 godina kad je nastupio na Dori, gdje je otpjevao pjesmu 'Ja te volim' Đanija Maršana i osigurao si mjesto na estradi. Žario je i palio hitovima među kojima su bili 'Put u raj', 'Idu godine', 'San', 'Dora', 'Povedi me'...

Katalenića su pratile svakakve optužbe i dok je bio član žirija 'Story Supernova Music Talents Junior Show'. Navodno je jednoj maloljetnoj kandidatkinji dobacio 'broj svoje sobe', a drugu tražio deset kuna za autogram, treću vrijeđao...

Nakon svega oglasila se i pravobraniteljica za djecu Ljubica Matijević-Vrsaljko, koja je javno prozvala Katalenića zbog 'nepristojnih i uvredljivih ispada pred djecom, zbog čega ona postaju predmet poruge'.

Foto: RTL

Jovica izazivao požare

Farmer Josip Ćiritović iz showa 'Ljubav je na selu' proglašen je krivim za kazneno djelo protiv opće sigurnosti 2020. godine. Jovica je, tvrde iz Policijske postaje Benkovac, u Benkovačkom Selu namjerno izazvao dva požara na otvorenom prostoru, čime je izazvao opasnost za ljude ili imovinu većeg opsega.

- Držali su me 36 sati u policiji zbog toga, ali nema nikakve kazne. Prenoćio sam i to je to - rekao nam je Jovica tad i objasnio zašto je uopće palio varu:

- Ma to je bilo susjedovo dvorište, zaraslo je, bilo je puno kukaca, komaraca i zmija pa sam se ja toga išao riješiti. Ne održavaju to - pojašnjava Jovica. Očekivali smo da će sumnjati na osobu koja ga je prijavila, ali on ju je vrlo dobro poznavao.

- Ma mater me prijavila... Posvađali smo se, ljuta je na mene pa me prijavila. Riješio sam se trave i raslinja, a ona tako - rekao nam je tad.

Foto: RTL

Jovicu se u showu 2018. godine zaljubio u Nikolinu Cvek iz Pule. Iako su izmjenjivali nježnosti pred kamerama, razgovarali o vjenčanju i djeci, Nikolina ga je u posljednjoj epizodi emisije ostavila zbog njegove ljubomore.

Nije Jovica jedini farmer koji je osuđen zbog paleža.

Palio kontejnere po Braču

Željan Arnerić (47) s Brača, nekadašnji sudionik showa 'Ljubav je na selu', je serijski palitelj kontejnera koji je u Splitu tijekom dva mjeseca izazvao požar na 34 spremnika otpada. Uhićen je u siječnju ove godine.

Tada je rekao da ne može odoljeti kada vidi kontejner, pisao je Dalmatinski portal.

Farmer je otprije poznat policiji.

Foto: RTL/canva

Zbog bušenja guma pravomoćno je osuđen u svibnju 2019. godine, i to na sedam mjeseci zatvora uz primjenu uvjetne osude od dvije godine.

Željanu je u showu bio u vezi s kandidatkinjom Samantom Knežević, koja traži ljubav i u novoj sezoni.