Postao je mula narko kartela u devetom desetljeću svog života

Warner Bros. Pictures, Imperative Entertainment i BRON Creative donose novi film Clinta Eastwooda - 'Mula'.

Clint Eastwood, osim redateljske uloge, ovoga puta preuzima i glavnu, zajedno s Bradleyjem Cooperom, Laurenceom Fishburneom, Michaelom Peñom, Dianne Wiest i Andyjem Garciom. Osim njih u filmu ćemo još gledati Alison Eastwood, Taissu Farmiga, Ignacia Serricchioa, Lorena Deana i Eugenea Corderoa.

Foto: Blitz Film i Video distribucija

Eastwood je u ulozi Earla Stonea, čovjeka u svojim osamdesetima koji je bankrotirao, sam i čeka ovrhu nad svojim poslom kada mu ponude posao u kojem samo mora voziti. Čini se dovoljno lako, ali Earl bez znanja, upravo postaje mula meksičkog kartela. Posao mu jako dobro ide, čak toliko dobro da mu povećaju 'teret', a njega proglase glavnim rukovoditeljem. Earl se vrlo brzo nađe i u centru interesa policije, DEA agenta Colina Batesa. Iako su njegovi problemi s novcem sada stvar prošlosti, Earlove pogreške iz prošlosti počinju izranjati, a pitanje je hoće li imati dovoljno vremena ispraviti sve te pogreške prije nego ga sustignu ruka pravde ili njegov kartel.

Dobitnik nagrade Oscar® Clint Eastwood se prvi put nakon 2009. godine i filma 'Gran Torino' nalazi na dvije strane, redateljskoj i glavnoj ulozi. Coopera ćemo gledati u ulozi Batesa, nominiranog za nagradu Oscar® Fishburnea ('What’s Love Got to Do with It', TV 'Black-ish') u ulozi specijalnog agenta DEA-e; Peña glumi njegovog partnera; dobitnica nagrade Oscar® Wiest ('Bullets Over Broadway', 'Hannah and Her Sisters', TV 'Life in Pieces') glumi Earlovu bivšu ženu; nominiran za nagradu Oscar® Garcia ('The Godfather: Part III') glumi šefa kartela; Alison Eastwood ('Rails & Ties') Earlovu kći te Farmiga ('The Nun') u ulozi Earlove unuke.

Clint Eastwood ('Sully', 'American Sniper') je režirao film prema scenariju Nicka Schenka ('Gran Torino'), inspiriran člankom iz New York Times Magazina - 'The Sinaloa Cartels’ 90-Year-Old Drug Mule', Sama Dolnicka.

'Mula', u distribuciji Blitza, u hrvatska kina stiže u veljači.

Tema: FILM