Jeste li primijetili novi detalj na prstima Marka Bošnjaka?

Marko Bošnjak, ovogodišnji predstavnik Hrvatske na Eurosongu s pjesmom 'Poison Cake', ponovno je iznenadio svoje pratitelje na društvenim mrežama, ovaj put ne glazbom, već modnim izričajem. Naime, Marko je napravio umjetne nokte povodom Mjeseca ponosa.

Pjevač je na svom Instagramu objavio kako slavi 'pride month', odnosno Mjesec ponosa. On se obilježava svake godine u lipnju u znak sjećanja na Stonewall ustanak iz 1969. u New Yorku, koji je označio prekretnicu u borbi za prava LGBTQ+ osoba.

U komentarima mu se javila ovogodišnja predstavnica Finske na Eurosongu, Erika Vikman, koja mu je u komentarima dodala emotikone dugine zastave i srca. On joj je kratko odgovorio: 'Majko'.

'Volim tvoje nokte', 'Prelijep si', 'To legendo', 'Gej ikona', 'Nokti ubijaju', neki su od komentara ispod fotografije.

Na Instagramu je priznao kako je primijetio da gubi dosta pratitelja nakon nastupa na Povorkama ponosa.

Foto: Instagram

- Jedna stvar koju smatram smiješnom je da svaki put kad kažem da nastupam na Prideu, recimo u Karlovcu ili sada u Švicarskoj, ljudi me odmah prestanu pratiti. Izgubio sam toliko pratitelja, a ovo je podsjetnik za sve vaš ostale koji imate dvojbe i ne podržavate Prideove, slobodno me otpratite. Stvarno nije bitno. Ja ću nastaviti borbu i biti uz svoju zajednicu. Ako se ne slažete s time, skroz je u redu da me ne pratite. Ne morate dolaziti na moje koncerte, niti slušati moju glazbu. Ja podržavam prava LGBT osoba i točka - kazao je Bošnjak.

Podsjetimo, Marko je nakon pobjede na Dori i nastupa na Eurosongu postao meta brojnih komentara, no nikad nije skrivao svoj karakter i osobnost.

- Meni nitko na ulici ne prilazi da bi me vrijeđao što sam gay ili što mi je pjesma smeće. Što nam to govori? Ljudi su puno hrabriji na internetu nego kad te vide. To je vrijeme u kakvom mi živimo. Internet im je štit da mogu reći sve gadosti koje ne mogu reći uživo. Nikad ne možeš udovoljiti svima - rekao je svojedobno u emisiji 'Nedjeljom u 2'.