Potočnjak: Svoju ću ušteđevinu uložiti u kazalište u dvorištu...

Sve što sam stekao u 50 godina rada, cijelu ušteđevinu, uložit ću u kazalište u svom dvorištu, rekao nam je Žarko Potočnjak (74). Glumac je prije tri godine počeo razmišljati o tome kako bi lijepo bilo na svom imanju u Okiću gledati kolege. Ili ih pozvati pa da kolege gledaju njega. Sve je, kaže, stavio na papir, napravio projekt i već sljedeće godine nada se predstavama u svom dvorištu.

- Tri prostorije su pred završetkom. Jedna je stara štala, druga je kolnica, u koju su se nekad gurala kola, a treća je zamišljena kao moj prostor - kaže.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

U tavanskoj su prostoriji poprečne grede na koje će ovog ljeta postavljati rasvjetu. Majstori su ga u nevjerici gledali kad je tražio dovoljno jaku struju za reflektore.

- Pitali su me kaj će mi to. Obradovali su se kad sam im sve objasnio. Gledali su i nacrte. Sve sam to sam osmislio. Nitko mi nije pomogao. Imam dovoljno znanja o tehnici, studirao sam brodogradnju - rekao je Žarko.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

Postavit će scenu veliku koliko mu dopušta prostor velik 12 X 5 metara. Stolica u gledalištu neće biti, dovoljno je, kaže, dasaka na kojima publika može sjediti.

- Ima vani i jedno stablo. Mogao bih mjesto na njegovim granama prodavati kao balkon - našalio se.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Svoje kazalište zove Potočnica jer su i njega godinama tako zvali. Zamislio ga je kao elitističko, za publiku ne veću od 20-tak ljudi. Monodrame ili manje predstave rado će, kaže, ugostiti već sljedeće godine. Želja mu je organizirati i glumačke radionice, napraviti desetak kreveta te pozvati svoje studente da sudjeluju. Žarko je, naime, profesor scenskog govora na studiju glume Libertas. Ovih dana predavanja drži preko interneta. Na radionice bi pozvao i svjetski priznate profesore glume. Žali što ovih dana ne može na Okić jer nema propusnicu. Čeka da korona prođe pa da svi opet mogu normalno živjeti, a on se primiti posla. U međuvremenu želi dovršiti minijaturnu scenografiju histrionske Domagojade, maketu prvog histrionskog broda kojeg namjerava pokloniti Zlatku Vitezu. Dosad je za izradu svojih maketa brodova iskeširao oko 40 tisuća kuna. Dijelove poput topa i jedara kupovao je u specijaliziranim trgovinama u Austriji i Njemačkoj. Sad se toliko izvještio da i njih radi sam. Top od metala napravi za deset minuta. Radi i nacrte za stolariju koja će mu trebati u njegovoj Potočnici.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

Osim u modelarstvu, Žarko uživa i u adrenalinskim sportovima. Skakao je iz aviona s 3,5 kilometara visine. Želio je upisati i tečaj padobranstva, ali je za to bio prestar. Spuštao se podmornicom na morsko dno, a dozu adrenalina daje mu svako malo jurcanje u go-kartu. Jedan od zadnjih projekata kojim se rado pohvali su figurice članova The Rolling Stonesa koje je napravio od plastičnih jaja. Svaku od njih radio je jedan sat. No dok ih je radio nije slušao hitove Stonesa, nego njemačke marševe. Time je izluđivao partnericu Višnju koja takvu glazbu ne voli.

