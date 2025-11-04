Potpuno bizarno! Lily Allen novi album stavila na 18+ igračku, a onda pokazala i svoje bradavice

Nedavno je izašao novi album pjevačice Lily Allen (40), a prošlog petka je organizirala i zabavu povodom tog postignuća. A strani mediji navode i kako je svoje goste 'počastila' bizarnim poklonom. Kako navodi TMZ, svima je poklonila 18+ igračku, a neki tvrde navode kako se zapravo radi o USB-u na kojem je njezin novi album 'West End Girl'.

Foto: Instagram

Upravo o 18+ igračkama Allen i pjeva u jednoj svojoj pjesmi, i optužuje svojeg partnera da ih je koristio dok ju je varao. Cijeli album je navodno pun poruka za koje fanovi vjeruju da su potaknute razvodom pjevačice i zvijezde serije 'Stranger Things', Davida Harboura. Par je bio u braku pet godina, a razveli su se ranije ove godine.

A pjevačica, koja je upravo zbog svega ovoga pod povećalom u zadnje vrijeme, odlučila je privući još pozornosti svojom kombinacijom u kojoj je stigla na dodjelu nagrada CDFA u New Yorku u ponedjeljak navečer.

Foto: Eduardo Munoz

Pojavila se u bijeloj čipkastoj kombinaciji koja nije puno ostavila mašti. Bijeli top otkrio je i dio njezinih bradavica, a ispod je imala suknju koja je na stražnjem dijelu bila potpuno čipkasta.

Foto: Eduardo Munoz