Potpuno neprepoznatljiv! Gene Hackman (94) sa suprugom bio u javnosti nakon 20 godina

Gene Hackman (94) i njegova supruga Betsy Arakawa (62) viđeni su u javnosti u Santa Feu u Novom Meksiku po prvi put u posljednja dva desetljeća. Dvostruki oskarovac u jednoj je ruci držao štap, a s drugom se držao za svoju dugogodišnju partnericu. Par je bio odlično raspoložen dok su izlazili iz restorana, piše Daily Mail.

Glumac je u siječnju napunio 94 godine, a u četvrtak se pojavio u kariranoj košulji sa sivim puloverom preko, zelenim hlačama i crnim tenisicama. Kosu je prekrio šiltericom i lice mu je bilo uredno obrijano.

Foto: Profimedia

Heckman je prije večere ispijao kavu i uživao u piti od jabuke. Posljednji put par je viđen daleke 2003. godine na dodjeli Zlatnih globusa, gdje je glumac osvojio nagradu 'Cecil. B. deMille'. Umirovio se 2008. godine dok je promovirao svoj treći roman naziva 'Escape from Andersonville'.

Posljednji film Genea Hackmana bio je 'Welcome to Mooseport' iz 2004. godine. U prethodnom intervjuu za Reuters rekao je da je napustio Hollywood jer mu je to bilo previše 'stresno'.

- Kompromisi koje morate napraviti u filmovima samo su dio 'zvijeri' i došlo je do točke u kojoj jednostavno više nisam imao osjećaj da to želim raditi - rekao je.