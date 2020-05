'Potres mi je jako oštetio stan, u izolaciji sam ga obnavljala...'

Veliki potres koji je pogodio Zagreb i okolicu krajem ožujka uništio je brojne domove, a sada je glumica Mila Elegović (49) priznala kako je oštećen i njezin stan.

Foto: Ivan Balić Cobra/Promo

- Moram priznati da mene izolacija nije toliko pogodila, jer sam doživjela razaranje zemljotresom i moj stan u Zagrebu je bio skoro potpuno uništen. Nisam ga morala napustiti, ali sam ga morala obnoviti. Pri kraju je upravo, radila sam svaki dan s majstorima po 12 sati, tako da izolaciju nisam doživjela kao izolaciju, jer sam fizički puno toga napravila - rekla je ze Klix.

Dodala je kako je posao glumaca stao zbog pandemije, ali za nju i ne toliko.

- Jer sam snimila mnogo videa koje su mi ljudi tražili, snimila sam i dvije pjesme i svako jutro sam ustajala rano, odmah bih se našminkala, uredila, kao da imam snimanje i tako sređena išla sam na gradilište. U svakom slučaju nisam se prepuštala trenirkama i tom nekom opuštenom, ležernom izdanju - poručila je.

Foto: Instagram/MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

Kaže da joj je u izolaciji najviše nedostajao bliski kontakt.

- Ne želim da nam online dešavanja budu budućnost. Istina, radili smo to, jer je tako moralo biti, nismo imali drugo rješenje, ali ne bih željela da tako ostane. Nedostaje mi publika, ljudi i taj osjećaj da smo svi zajedno, ta bliskost. To je možda ono što me mučilo sve - objasnila je.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Za kraj je otkrila koji su joj budući planovi.

- Uskoro snimam pilot jedne male televizijske online emisije, ali ne smijem još uvijek otkriti puno o tome, ali veoma se veselim. Osim toga, imam još nekoliko ljetnih projekata koji mi se isto smiješe bez obzira na okolnosti. Također, imam svoj show koji je imao premijeru malo prije izolacije - zaključila je.

