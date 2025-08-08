Obavijesti

'KAD SE LJUDI ZAVOLE'

Povijesni preokret na klapskoj sceni: Dušan Šarac iznenadio sve uoči Dalmatinske šansone

Foto: Toni Zanne

Klapa Trogir na Šansoni predstavlja emotivnu baladu 'Kad se ljudi zavole', djelo Dušana Šarca. Pjesma nosi snažnu poruku ljubavi i spaja tradicije Trogira i Šibenika

Kultna klapa Trogir ove će godine na Dalmatinskoj šansoni u Šibeniku predstaviti pjesmu koja već sada nosi pečat povijesnog trenutka. Veliki hrvatski skladatelj Dušan Šarac, poznat po bliskoj i uspješnoj suradnji s klapom Šibenik, po prvi je put u svojoj bogatoj karijeri napisao pjesmu za trogirske glasove, emotivnu baladu 'Kad se ljudi zavole'.

POSLUŠAJTE PJESMU 'KAD SE LJUDI ZAVOLE':

- Ova je pjesma posebna jer u njoj susrećemo dva grada, dvije tradicije i dva glazbena svijeta. Šibenski dvojac Šarac–Viljac udahnuo je svoju glazbu i stihove našim glasovima, a mi smo im dali srce - poručio je Tomislav Labor u ime klape.

Za Šarca, čiji je autorski pečat obilježio generacije pjesmama poput 'Maslina je neobrana', 'Dalmacijo u mom oku' i 'Šibenska balada', te suradnjama s Mišom Kovačem, Milom Hrnićem i klapom Šibenik, ovo je prva prilika da svoj opus proširi i na klapu Trogir. A za trogirske pjevače, to je priznanje i čast koja dolazi nakon više od šest desetljeća vjernog čuvanja dalmatinske pjesme.

Foto: Toni Zanne

Nakon prošlogodišnje nagrade za 'Kišom natopljeno vrime', klapa Trogir, čiji je član bio i legendarni Vinko Coce, vraća se na Šansonu odlučna ponovno osvojiti publiku.

Nova pjesma, djelo autorskog dvojca Dušana Šarca (glazba) i Ante Viljca (glazba i stihovi), koji su prošle godine na istom festivalu zajedno s Mladenom Grdovićem osvojili prvo mjesto po glasovima publike, donosi u aranžmanu Ante Gašpardija i vokalnom aranžmanu Jelene Buble snažnu poruku ljubavi koja nadilazi sve prepreke.

Spot je snimljen u srcu UNESCO-om zaštićene stare jezgre Trogira, pod redateljskom palicom Tonija Zannea, gdje su kamene ulice i trgovi postali savršena kulisa ovoj dalmatinskoj baladi.

