Povratak obitelji Vasić: Bit će seksa i tučnjave pred kamerama

U Hrvatskoj su se Vasići proslavili sudjelovanjem u Big Brotheru 2015. Majka Rada nije htjela otkriti koliko će dobiti za sudjelovanje u 'Zadruzi 4', ali novac će potrošiti na brojnu obitelj

<p>S maskama na licu pozirali su pred TV kućom u Beogradu i tako objavili: “Ljudi, obitelj Vasić se vraća na male ekrane”.<br/> Za početak će u “Zadrugu 4”, kontroverzni srpski reality poznat po nasilju i seksu, ući majka <strong>Rada</strong> (60), a nakon nje bi trebali ući blizanci, ili bliznaci, kako vam draže, <strong>Mika</strong> i <strong>Giba</strong>. Hoće li joj biti neugodno zbog seksa, pitamo Radu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Blizanci obožavaju reality showove</strong></p><p>- Ma kakvi. Normalno da čovjek ima seks. Pogotovo mladi ljudi, zašto ne dok još možeš. Ja još fala Bogu mogu. I ja ću tamo nešto da nađem, ako ima nešto za mene - komentira Rada kroz smijeh. Pitamo je hoće li suprug Rade tražiti razvod ako se poseksa pred kamerama.</p><p>- Neće - uvjerena je Rada, koja je ustvari glava obitelji Vasić. Njezina riječ je zadnja u kući. Sljedeće logično pitanje je da li je ljubomorna supruga.</p><p>- Bogami jesam. A Rade? On onako potajno. Rekao mi je sve da dam samo da pi... ne dam - smije se vragolasto Rada. Zanimalo nas je i je li je Rade ikad prevario s obzirom na to da je noći provodio po kafanama svirajući harmoniku, a slab je, kako je i sam priznao, na rasne žene s oblinama.</p><p>- Taman posla da me prevario. Što meni fali? Prava sam žena. Ne bi dobro završilo - naljutila se Rada i na samu pomisao da je Rade prevari. Kako bismo je smirili, brzo smo promijenili temu i pitali s čime ju je osvojio Rade zvani Crni Gavran, koji joj je svojedobno kao znak ljubavi kupio dva zlatna zuba.</p><p>- Zna se s čime muškarac osvaja ženu. Dobro me ljubio, dobro me... Znate da bez seksa nema ništa - tvrdi Rada.<br/> U kući je, ako bude potrebe, spremna i za fajt.</p><p>- Naravno da jesam. Ako me neko udari, spremna sam udariti. I mačka ima nokte da se brani - rezolutno će Rada.</p><p>Razgovor s Radom ne može proći i bez pitanja o njenim sinovima „bliznacima rođenim u Njemačkoj“, kako je svojedobno rekla, Dragutinu i Miroslavu odnosno Gibi i Miki. Zanimalo nas je jesu li otvorili frizerski salon kako su najavljivali ili našli svoje bolje polovice i što je s njihovom najavljenom promjenom spola pred kamerama.</p><p>- Sve ćete vidjeti, ne mogu za sad ništa da vam kažem o tome. Mika i Giba eno imaju cure, fala Bogu. Neće se zasad još ženiti, nikud im se ne žuri. A šta da vam kažem, nije bitno da se meni sviđaju njihove cure, važno je njima da se sviđaju. Mika i Giba su dobro, uglavnom smo kući u zbog korone. Nije nam dosadno, jedemo, pijemo, grilujemo, pravim ajvar. Prava sam kuharica, svi vole moje specijalitete. Mika i Giba možda poslije uđu u Zadrugu - kaže nam Rada, koja s obitelji ide od realityja do realityja pa im nikad nije dosadno.</p><p>U Hrvatskoj su se Vasići proslavili sudjelovanjem u posljednjem regionalnom Big Brotheru 2015. godine. Rada nije htjela otkriti koliko će dobiti za sudjelovanje u 'Zadruzi 4', no kaže da će zarađeni novac svakako potrošiti na brojnu obitelj. Ima šestero djece, tri sina i tri kćeri, a tu su i unuci.</p>