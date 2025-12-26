Povratak pred objektive: Ovako danas izgleda Aleksandra Grdić

Nekadašnja kraljica modnih pisti Aleksandra Grdić snimila je modni editorijal nakon 10 godina. Bila je jedna od naših najpoznatijih manekenki, a onda se povukla iz javnosti, no čini se kako je ovim najavila povratak
Aleksandra Grdić (45), jedna od najprepoznatljivijih hrvatskih ljepotica s početka 2000-ih, i danas izaziva interes javnosti — premda već dugo bira život daleko od reflektora.
Aleksandra Grdić (45), jedna od najprepoznatljivijih hrvatskih ljepotica s početka 2000-ih, i danas izaziva interes javnosti — premda već dugo bira život daleko od reflektora. |
Aleksandra Grdić (45), jedna od najprepoznatljivijih hrvatskih ljepotica s početka 2000-ih, i danas izaziva interes javnosti — premda već dugo bira život daleko od reflektora.
Titula Miss Universe Hrvatske 2003. bila je prekretnica koja ju je lansirala među najtraženija domaća modna lica, a njezin uspon ostao je upisan kao jedno od najupečatljivijih poglavlja tadašnje domaće mode.
Pojavljivala se na brojnim revijama, sudjelovala u kampanjama te postala jedno od najpoznatijih lica hrvatske mode. Njezin osebujan izgled, samouvjerenost i neposrednost brzo su je izdvojili među konkurencijom.
Osim modelinga, okušala se i u televizijskim projektima, ulazeći u svijet zabave gdje je pokazala ležerniji, energičan i često duhovit karakter.
Publika ju je zapamtila po otvorenom pristupu i karakterističnom humoru, zbog čega je često bila tema brojnih medijskih napisa.
Ipak, unatoč velikoj popularnosti, Grdić se u posljednjim godinama odlučila povući iz javnosti. Umjesto života pod reflektorima, posvetila se privatnosti i mirnijem ritmu, prihvaćajući nove uloge izvan showbusinessa.
Danas živi daleko od medijske buke, posvećena obitelji i poslovima koji joj donose stabilnost, ali ne zahtijevaju izloženost kakvu je nekada imala.
U Sisku je sada Aleksandra Grdić snimila modni editorijal, prvi nakon 10 godina.
| Foto: Mia Držaj
Nosila je novu kolekciju brenda Look Famous iza kojeg stoje dizajneri Femi Salihi i modna kreatorica Albina Salihi.
Fotografije je snimila Mia Držaj, dok je za frizuru zaslužna Rahela Matković.
I ranije se pojavila njena nova fotografija. Naime, njezina bivša kolegica Jelena Katarina Kapa podijelila je zajedničku fotku na Instagramu
