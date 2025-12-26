Obavijesti

NAKON 10 GODINA

Povratak pred objektive: Ovako danas izgleda Aleksandra Grdić

Nekadašnja kraljica modnih pisti Aleksandra Grdić snimila je modni editorijal nakon 10 godina. Bila je jedna od naših najpoznatijih manekenki, a onda se povukla iz javnosti, no čini se kako je ovim najavila povratak
Povratak pred objektive: Ovako danas izgleda Aleksandra Grdić
Aleksandra Grdić (45), jedna od najprepoznatljivijih hrvatskih ljepotica s početka 2000-ih, i danas izaziva interes javnosti — premda već dugo bira život daleko od reflektora. | Foto: Goran Jakuš/Ivana Ivanović/Pixsell
