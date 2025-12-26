Povratak pred objektive: Ovako danas izgleda Aleksandra Grdić

SVI NA ZAGREBAČKOJ ŠPICI

Meri Goldašić provela Badnjak u društvu rukometaša: Na istom mjestu je Gvardiol grlio plavušu

Meri Goldašić otkrila je kako je Badnjak i Božić provela bez djece, koja su ove godine blagdane provodila kod njenog bivšeg supruga. Izašla je van s prijateljicom, i to na popularno mjesto i u - popularno društvo