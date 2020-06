Povratak svadbarske pjevačice: Šuput 'ludovala' do sitnih sati

Rasplesala se i skakutala s gostima, a nekima je čak i dodala svoj mikrofon. Sudeći prema njezinim izrazima lica, Šuput se uživjela u svirku i nije krila oduševljenje

<p>Svatovska pjevačica <strong>Maja Šuput Tatarinov </strong>(40) nije vjerojatno ni zamišljala kako će u nekom razdoblju stati sa svojim koncertima i svirkama na svadbama. No, pandemija korona virusa učinila je svoje pa je Maja puna tri mjeseca bila bez svirki.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Poznate Hrvatice danas su neprepoznatljive </strong></p><p>No, sada je uslijedio povratak. Do sitnih jutarnjih sati Maja je zabavljala goste s vjenčanja u jednom zagrebačkom restoranu. Prethodno je na društvenim mrežama podijelila fotografiju sa svojim bendom.</p><p>- Konačno prva svirka nakon tri mjeseca. Prvi susret s bendom, napokon zajedno. Najsretnija sam na svijetu jer idem raditi svoj posao. Živjela vjenčanja - napisala je Šuput u opis fotografije. </p><p>A da se veselila povratničkim svirkama, Maja je pokazala u nekoliko videa koje je objavila na društvenim mrežama. Rasplesala se i skakutala s gostima, a nekima je čak i dodala svoj mikrofon.</p><p>Sudeći prema njezinim izrazima lica, Šuput se uživjela u svirku i nije krila oduševljenje. Već je prethodno za magazin Jutarnjeg lista Studio Maja naglasila kako će mladencima vjerojatno skakati do plafona, koliko se raduje vraćanju na svadbe. </p><p>Posljednji video objavila je u pet sati u jutro, a atmosfera je još uvijek bila živa. Čini se da si je Maja dala oduška. A mnoge svirke i koncerti još joj slijede. Tijekom gostovanja u Podcast inkubatoru pjevačica je otkrila kako je bukirana godinu i pol unaprijed. </p><p><strong>POGLEDAJTE 24 PITANJA S MAJOM ŠUPUT:</strong></p><p>A osim što pjeva, Maja se već ranije 'bacila' u poduzetničke vode. Njezin brend Majushka sadrži mikrofone, šlapice, slušalice i još 'hrpu' toga, a sada je lansirala parfem koji je nazvala 'Shù Shù' Za promociju parfema Šuput je pomno promislila o outfitu. Ružičastu haljinu uskladila je s bojom parfema, a lice je 'prekrila' šminkom te ga je provukla kroz filtere pa jedna obožavateljica nije prepoznala pjevačicu.</p><p>- Da ne piše ime i prezime, ne bih znala o kome se radi, koliko je lice neprepoznatljivo - poručila je. A ako je suditi prema posljednjim videima sa Majine povratničke svirke, pjevačica je dakako pomalo začudila licem. No, ponijela ju je dobra atmosfera pa je ostalo palo u drugi plan. </p>