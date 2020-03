Požalio se na test za koronu pa su ga napali: 'Je*** tvoju bol!'

Potpredsjenika Sjedinjenih Američkih Država Mike Pence (60) testirao se na korona virus, a nakon toga se požalio na provođenje testa.

- Test je bio brz, ali ide duboko u sinuse i nije baš ugodno. Ovo je vjerojatno dobra prilika da ponovim: ako nemate simptome, ne trebate se testirati - kaže Mike. Kako opisuje, desetak sekundi su mu tamponom 'čačkali' po nosu i to je opisao kao 'invazivan postupak'.

Njegovo kukanje na provođenje testa za korona virus razljutilo je mnoge. Javno su reagirale glumica Sarah Thyre (51) i manekenka Chrissy Teigen (34), supruga Johna Legenda (41).

- On kuka kako mu je test za koronu bio invazivan. Oprosti, ja sam imala više ruku uguranih u vaginu dok su mi pokušavali izvući jedno prokleto dijete, a ti kukaš oko tampona u nosu koji bi mogao spasiti milijune života. Je*i se - poručila je Thyre.

Our shitprez is bitching about how invasive the Covid test is and excuse me, I've had multiple hands shoved up my vagina to try to pull out a a single damn baby - and you are bitching about a swab up your fucking nose that could save millions of lives FUUUUUUUCK YOUUUUU